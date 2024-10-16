Волгоградка в аэропорту лишилась привезенных из Турции зеркал

Происшествия 16.10.2024 09:01
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16.10.2024 09:01
В аэропорту Волгограда таможенники обнаружили в багаже пассажирки из Антальи партию зеркал с подсветкой. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, женщина проходила «зеленый коридор» с двумя сумками и рюкзаком, но была остановлена для проверки багажа.
В одной из сумок таможенники обнаружили 16 зеркал с подсветкой. Содержимое багажа было расценено как коммерческий товар. Хотя женщина уверяла, что зеркала она планировала использовать в личных целях – для обучения студентов в сфере косметологии. По ее словам, она не знала, что такой товар надо декларировать и вносить за него таможенные платежи.
Партия зеркал изъята до решения суда. В отношении авиапассажирки возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ - недекларирование товаров.
Фото Астраханской таможни
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