Телеком 30.09.2024 13:21 Реклама
0
30.09.2024 13:21 Реклама
Остаться без доступа в интернет — страшный сон. Мы настолько привыкли постоянно быть на связи, что сегодня она нужна нам всегда и везде. Но временами возникают непредвиденные случаи, которые могут повлиять на качество сети. Поэтому техническим специалистам приходится неизменно быть начеку и зачастую применять смекалку для решения необычных задач, чтобы у жителей была хорошая связь. Сотрудники билайна поделились несколькими любопытными историями, когда находчивость помогала им выходить из самых неожиданных ситуаций.
Инженерная смекалка
— Крыша водонапорной башни – отличная локация для установки базовых станций, и мы часто используем ее в своей работе. И вот в какой-то момент на одной из таких станций в деревне Янзакасы стал пропадать сигнал. Решили понаблюдать и выяснили, что причиной этого безобразия были вороны, которые облюбовали кровлю башни и клевали наш оптический кабель. Неполадки мы устранили быстро и связь восстановили, а для того, чтобы птицам было больше не повадно лакомиться нашим кабелем, прямо на месте соорудили из подручных средств пугало. Оно и сейчас охраняет эту базовую станцию, — Леон Виссарионов, руководитель службы эксплуатации Чебоксарского отделения билайн.
Оживший кабель
— Ясное майское утро, два наших инженера проводят технические работы на базовой станции. Как и в любом сайте – вокруг множество проводов. Казалось бы, все как обычно. Все да не все: один из кабелей показался ребятам подозрительным, а мгновение спустя он зашевелился и зашипел. Приглядевшись, они поняли, что это вовсе не кабель, а самая настоящая змея. Эвакуация заняла секунды. Оказавшись на безопасном расстоянии начали думать, что делать и как «вежливо» попросить пресмыкающееся уйти. Шумовые эффекты – не сработали, и тогда они решили съездить в ближайший продуктовый магазин и выманить змею едой. Но к счастью, рептилия проявила сознательность и предпочла сама ретироваться с места, не дождавшись угощения. Как змея попала в полностью закрытое помещение до сих пор остается загадкой, — Андрей Коробейников, технический директор Саратовского отделения билайн.
И это только капля в море тех подвигов, которые технические специалисты билайна совершают в своей повседневной работе, чтобы клиенты оператора могли оставаться на связи с близкими и пользоваться современными сервисами и технологиями, которые увеличивают комфорт и чувство безопасности.
Другие истории из жизни технических специалистов билайн читайте по ссылке.
Фото: билайн.
Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru.
Площадь покрытия сети T2 в Волгоградской области увеличилась на 5 000 квадратных километров27.09.2024 14:37 Реклама
Телеком 27.09.2024 14:37 Реклама
Технологии для бизнеса: волгоградские компании стали активнее пользоваться big data27.09.2024 12:27 Реклама
Телеком 27.09.2024 12:27 Реклама
Безопасный старт школьного сезона: советы от психолога билайн университета26.09.2024 16:32 Реклама
Телеком 26.09.2024 16:32 Реклама
«Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки24.09.2024 15:54 Реклама
Телеком 24.09.2024 15:54 Реклама
В билайне стартовал предзаказ на iPhone 1618.09.2024 11:50 Реклама
Телеком 18.09.2024 11:50 Реклама
T2 обновляет свою мультиподписку MiXX в партнерстве с Яндекс Плюсом13.09.2024 12:07 Реклама
Телеком 13.09.2024 12:07 Реклама
В Волгоградской области продолжается сезон покупок к школе10.09.2024 14:17 Реклама
Телеком 10.09.2024 14:17 Реклама
«Ростелеком» научил волгоградских школьников отражать виртуальные угрозы в сети10.09.2024 09:24 Реклама
Телеком 10.09.2024 09:24 Реклама
Волгоградские пользователи смартфонов увлеклись черно-белой фотосъёмкой09.09.2024 13:13 Реклама
Телеком 09.09.2024 13:13 Реклама
«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом голосования06.09.2024 10:09 Реклама
Телеком 06.09.2024 10:09 Реклама
Оператор связи Tele2 сменил название на Т204.09.2024 13:34
Телеком 04.09.2024 13:34
Волгограду – 435 лет: «Ростелеком» поддержал празднование Дня города03.09.2024 11:17 Реклама
Телеком 03.09.2024 11:17 Реклама
Решения билайн для быстрой организации связи в офисе можно протестировать бесплатно02.09.2024 17:07 Реклама
Телеком 02.09.2024 17:07 Реклама
Сплитуй в билайне — покупай, что хочешь, а плати частями30.08.2024 13:14 Реклама
Телеком 30.08.2024 13:14 Реклама
Не по-детски выгодно: Tele2 и ВТБ дают скидку 50% на «MiXX Вместе»30.08.2024 10:23 Реклама
Телеком 30.08.2024 10:23 Реклама