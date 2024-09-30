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Пугало и корм для змеи — необычные решения инженеров билайна для надежной связи

Телеком 30.09.2024 13:21 Реклама
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30.09.2024 13:21 Реклама


Остаться без доступа в интернет — страшный сон. Мы настолько привыкли постоянно быть на связи, что сегодня она нужна нам всегда и везде. Но временами возникают непредвиденные случаи, которые могут повлиять на качество сети. Поэтому техническим специалистам приходится неизменно быть начеку и зачастую применять смекалку для решения необычных задач, чтобы у жителей была хорошая связь. Сотрудники билайна поделились несколькими любопытными историями, когда находчивость помогала им выходить из самых неожиданных ситуаций.
Инженерная смекалка
— Крыша водонапорной башни – отличная локация для установки базовых станций, и мы часто используем ее в своей работе. И вот в какой-то момент на одной из таких станций в деревне Янзакасы стал пропадать сигнал. Решили понаблюдать и выяснили, что причиной этого безобразия были вороны, которые облюбовали кровлю башни и клевали наш оптический кабель. Неполадки мы устранили быстро и связь восстановили, а для того, чтобы птицам было больше не повадно лакомиться нашим кабелем, прямо на месте соорудили из подручных средств пугало. Оно и сейчас охраняет эту базовую станцию, — Леон Виссарионов, руководитель службы эксплуатации Чебоксарского отделения билайн.
Оживший кабель
— Ясное майское утро, два наших инженера проводят технические работы на базовой станции. Как и в любом сайте – вокруг множество проводов. Казалось бы, все как обычно. Все да не все: один из кабелей показался ребятам подозрительным, а мгновение спустя он зашевелился и зашипел. Приглядевшись, они поняли, что это вовсе не кабель, а самая настоящая змея. Эвакуация заняла секунды. Оказавшись на безопасном расстоянии начали думать, что делать и как «вежливо» попросить пресмыкающееся уйти. Шумовые эффекты – не сработали, и тогда они решили съездить в ближайший продуктовый магазин и выманить змею едой. Но к счастью, рептилия проявила сознательность и предпочла сама ретироваться с места, не дождавшись угощения. Как змея попала в полностью закрытое помещение до сих пор остается загадкой, — Андрей Коробейников, технический директор Саратовского отделения билайн.

И это только капля в море тех подвигов, которые технические специалисты билайна совершают в своей повседневной работе, чтобы клиенты оператора могли оставаться на связи с близкими и пользоваться современными сервисами и технологиями, которые увеличивают комфорт и чувство безопасности. 
Другие истории из жизни технических специалистов билайн читайте по ссылке.
Фото: билайн.
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