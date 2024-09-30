



Оператор запустил игру на виртуальных витринах своей розничной сети. Клиенты торговых точек могут получить в качестве приза скидки на смартфоны и связь, промокоды на подписку MiXX, гигабайты и другие продукты. Всего Т2 предлагает более 10 вариантов подарков, акция проходит в более чем 1000 салонах связи во всех регионах присутствия оператора.

Т2 разработала и запустила игру для клиентов салонов связи компании. Участникам предлагается открыть один из виртуальных модулей на digital-панели, за которым скрывается подарок от оператора. После того как карточка с призом откроется, клиенту необходимо ввести номер телефона, на него придет SMS с промокодом. Промокод активируется в мобильном приложении «Мой t2» или в личном кабинете на сайте компании. В списке призов – самые востребованные продуктовые предложения T2: скидки на связь, минуты и гигабайты интернета, подписки и промокоды на покупку смартфонов с выгодой.

Виртуальные витрины установлены в более чем 1000 торговых точках во всех 69 регионах присутствия оператора. В салонах без digital-панелей игру можно пройти через внутреннюю систему сотрудника на точке, для этого клиенту необходимо обратиться к продавцу – он будет сопровождать участника на каждом шаге интерактива.

Испытать удачу можно будет до 15 октября включительно. Предложением уже успели воспользоваться более 38 тысяч клиентов, каждый из которых получил свой гарантированный подарок.

Фото: Т2

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