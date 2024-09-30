Телеком

Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи

Телеком 30.09.2024 16:02 Реклама
0
30.09.2024 16:02 Реклама


Оператор запустил игру на виртуальных витринах своей розничной сети. Клиенты торговых точек могут получить в качестве приза скидки на смартфоны и связь, промокоды на подписку MiXX, гигабайты и другие продукты. Всего Т2 предлагает более 10 вариантов подарков, акция проходит в более чем 1000 салонах связи во всех регионах присутствия оператора.
Т2 разработала и запустила игру для клиентов салонов связи компании. Участникам предлагается открыть один из виртуальных модулей на digital-панели, за которым скрывается подарок от оператора. После того как карточка с призом откроется, клиенту необходимо ввести номер телефона, на него придет SMS с промокодом. Промокод активируется в мобильном приложении «Мой t2» или в личном кабинете на сайте компании. В списке призов – самые востребованные продуктовые предложения T2: скидки на связь, минуты и гигабайты интернета, подписки и промокоды на покупку смартфонов с выгодой.
Виртуальные витрины установлены в более чем 1000 торговых точках во всех 69 регионах присутствия оператора. В салонах без digital-панелей игру можно пройти через внутреннюю систему сотрудника на точке, для этого клиенту необходимо обратиться к продавцу – он будет сопровождать участника на каждом шаге интерактива.
Испытать удачу можно будет до 15 октября включительно. Предложением уже успели воспользоваться более 38 тысяч клиентов, каждый из которых получил свой гарантированный подарок.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjdfeQhG

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
30.09.2024 13:21 Реклама
Телеком 30.09.2024 13:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.09.2024 14:37 Реклама
Телеком 27.09.2024 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.09.2024 12:27 Реклама
Телеком 27.09.2024 12:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.09.2024 16:32 Реклама
Телеком 26.09.2024 16:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.09.2024 15:54 Реклама
Телеком 24.09.2024 15:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.09.2024 11:50 Реклама
Телеком 18.09.2024 11:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2024 12:07 Реклама
Телеком 13.09.2024 12:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.09.2024 14:17 Реклама
Телеком 10.09.2024 14:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.09.2024 09:24 Реклама
Телеком 10.09.2024 09:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.09.2024 13:13 Реклама
Телеком 09.09.2024 13:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2024 10:09 Реклама
Телеком 06.09.2024 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.09.2024 13:34
Телеком 04.09.2024 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.09.2024 11:17 Реклама
Телеком 03.09.2024 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2024 17:07 Реклама
Телеком 02.09.2024 17:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.08.2024 13:14 Реклама
Телеком 30.08.2024 13:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:10
Регион в огне: в районах Волгоградской области борются с пожарамиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Лишь 5 из 100 жителей Волгоградской области не пользуются интернетомСмотреть фотографии
19:29
ГУ МЧС заявило о локализации пожара на острове СарпинскомСмотреть фотографии
19:17
Волгоградца, пустившего пулю в лоб приятелю, суд отправил в СИЗОСмотреть фотографии
18:49
Все силы волгоградского МЧС бросили на тушение ландшафтных пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
В федеральный розыск объявили обманувшего 12 гардеробщиц волгоградцаСмотреть фотографии
17:54
Волгоградцы делятся зловещими фото с дымом от пожара на острове СарпинскомСмотреть фотографии
17:34
«АРКОНТ» открыл в Волгограде новый автосалон легендарного бренда автомобилейСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на иномарки и людейСмотреть фотографии
17:14
Директор аквапарка Газарян надеялся откупиться от следствияСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде временный дом для «хвостиков» готовят к холодамСмотреть фотографии
16:02
Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связиСмотреть фотографии
15:41
Жители Волгоградской области нашли на природе еще 6 клещейСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде локализован крупный пожар у посёлка ВерхнезареченскийСмотреть фотографии
14:37
На острове Сарпинский в Волгограде горят дачиСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде стена огня подошла к домам в посёлке ВерхнезареченскийСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Это какой-то апокалипсис! Волгоград захлебнулся в пыли и гари от пожаровСмотреть фотографии
14:15
Бастрыкин поручил разобраться, как 8 детей участника СВО очутились на острове в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом директора стройфирмы уличили в расхищении бюджетных средствСмотреть фотографии
14:15
Родители школьников нацелились на столичное образованиеСмотреть фотографии
14:13
Центр Волгограда стал небезопасен для хулиганов на тонированных автоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Ну могут же! Сквер в честь новых регионов в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию с 1 октябряСмотреть фотографии
12:56
Под Волгоградом у хутора Черкесовского горит 4 га степиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В московском метро бугай напал с ножом на волгоградца: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Прокуратура рассказала подробности о погибших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской области вырос интерес к санаторному отдыхуСмотреть фотографии
12:22
Волгоград занял 71-е место в рейтинге зарплат среди 100 городовСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области 25-летний мужчина жестоко избил прохожегоСмотреть фотографии
11:58
Волгоградцев предупредили о масштабной учебной тревоге 2 октябряСмотреть фотографии
 