Телеком 30.09.2024 16:02 Реклама
0
30.09.2024 16:02 Реклама
Оператор запустил игру на виртуальных витринах своей розничной сети. Клиенты торговых точек могут получить в качестве приза скидки на смартфоны и связь, промокоды на подписку MiXX, гигабайты и другие продукты. Всего Т2 предлагает более 10 вариантов подарков, акция проходит в более чем 1000 салонах связи во всех регионах присутствия оператора.
Т2 разработала и запустила игру для клиентов салонов связи компании. Участникам предлагается открыть один из виртуальных модулей на digital-панели, за которым скрывается подарок от оператора. После того как карточка с призом откроется, клиенту необходимо ввести номер телефона, на него придет SMS с промокодом. Промокод активируется в мобильном приложении «Мой t2» или в личном кабинете на сайте компании. В списке призов – самые востребованные продуктовые предложения T2: скидки на связь, минуты и гигабайты интернета, подписки и промокоды на покупку смартфонов с выгодой.
Виртуальные витрины установлены в более чем 1000 торговых точках во всех 69 регионах присутствия оператора. В салонах без digital-панелей игру можно пройти через внутреннюю систему сотрудника на точке, для этого клиенту необходимо обратиться к продавцу – он будет сопровождать участника на каждом шаге интерактива.
Испытать удачу можно будет до 15 октября включительно. Предложением уже успели воспользоваться более 38 тысяч клиентов, каждый из которых получил свой гарантированный подарок.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjdfeQhG
Пугало и корм для змеи — необычные решения инженеров билайна для надежной связи30.09.2024 13:21 Реклама
Телеком 30.09.2024 13:21 Реклама
Площадь покрытия сети T2 в Волгоградской области увеличилась на 5 000 квадратных километров27.09.2024 14:37 Реклама
Телеком 27.09.2024 14:37 Реклама
Технологии для бизнеса: волгоградские компании стали активнее пользоваться big data27.09.2024 12:27 Реклама
Телеком 27.09.2024 12:27 Реклама
Безопасный старт школьного сезона: советы от психолога билайн университета26.09.2024 16:32 Реклама
Телеком 26.09.2024 16:32 Реклама
«Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки24.09.2024 15:54 Реклама
Телеком 24.09.2024 15:54 Реклама
В билайне стартовал предзаказ на iPhone 1618.09.2024 11:50 Реклама
Телеком 18.09.2024 11:50 Реклама
T2 обновляет свою мультиподписку MiXX в партнерстве с Яндекс Плюсом13.09.2024 12:07 Реклама
Телеком 13.09.2024 12:07 Реклама
В Волгоградской области продолжается сезон покупок к школе10.09.2024 14:17 Реклама
Телеком 10.09.2024 14:17 Реклама
«Ростелеком» научил волгоградских школьников отражать виртуальные угрозы в сети10.09.2024 09:24 Реклама
Телеком 10.09.2024 09:24 Реклама
Волгоградские пользователи смартфонов увлеклись черно-белой фотосъёмкой09.09.2024 13:13 Реклама
Телеком 09.09.2024 13:13 Реклама
«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом голосования06.09.2024 10:09 Реклама
Телеком 06.09.2024 10:09 Реклама
Оператор связи Tele2 сменил название на Т204.09.2024 13:34
Телеком 04.09.2024 13:34
Волгограду – 435 лет: «Ростелеком» поддержал празднование Дня города03.09.2024 11:17 Реклама
Телеком 03.09.2024 11:17 Реклама
Решения билайн для быстрой организации связи в офисе можно протестировать бесплатно02.09.2024 17:07 Реклама
Телеком 02.09.2024 17:07 Реклама
Сплитуй в билайне — покупай, что хочешь, а плати частями30.08.2024 13:14 Реклама
Телеком 30.08.2024 13:14 Реклама