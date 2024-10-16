Общество

Ворошиловский райсуд Волгограда возвращается домой после мега-пожара

Общество 16.10.2024 16:32
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16.10.2024 16:32


Ворошиловский районный суд Волгограда с 5 ноября продолжит работу по адресу, где располагался почти 13 лет назад – на улице Баррикадной 23/32. Об этом сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Напомним, в ночь на 4 февраля 2011 года в здании Ворошиловского суда произошел страшный пожар. Возгорание началось в помещении на втором этаже, которое  занимали судебные приставы, а на последнем этаже размещалась райпрокуратура. 


Пожар в здании 1952 года постройки, которое признано объектом культурного наследия, тушили около 17 часов. В качестве одной из причин возгорания назывался поджог. После этого постройка была признана не пригодной для эксплуатации. Здание ремонтировали в несколько этапов. На восстановление было потрачено несколько десятков миллионов рублей. 


После случившегося Ворошиловский районный суд переехал в Центральный район  – в здание на ул. Рокоссовского, 10.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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