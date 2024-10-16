Происшествия

В Волгограде пенсионера вытащили из глубокого колодца

Происшествия 16.10.2024 17:08
0
16.10.2024 17:08




В двухметровую ловушку в частном секторе в Волгограде попал пенсионер, ему понадобилась помощь спасателей, передает V102.RU.

По данным мэрии, крики пожилого мужчины, который во дворе частного дома упал в бетонный колодец глубиной 2 метра, услышал сосед. Вызволять пленника прибыли сотрудники МУ «Служба спасения Волгограда».

- При помощи альпинистского снаряжения и переносного штатива-треноги «Трипод» с лебедкой они успешно вытащили пострадавшего из колодца,  -рассказали в мэрии.

Пенсионера передали врачам скорой помощи. 

Видео: администрация Волгограда / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.10.2024 20:02
Происшествия 16.10.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 14:23
Происшествия 16.10.2024 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 11:36
Происшествия 16.10.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 11:08
Происшествия 16.10.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 10:04
Происшествия 16.10.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 09:01
Происшествия 16.10.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 21:01
Происшествия 15.10.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 20:19
Происшествия 15.10.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 19:55
Происшествия 15.10.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 19:21
Происшествия 15.10.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 19:01
Происшествия 15.10.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 16:18
Происшествия 15.10.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 14:35
Происшествия 15.10.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 10:38
Происшествия 15.10.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 09:47
Происшествия 15.10.2024 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Протекло до первого этажа»: в девятиэтажке Волгограда стартовал затопительный сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Главу района Ивана Геля будут судить за гибель чиновника в родной ИловлеСмотреть фотографии
19:32
Под бронзовым Лениным в Волжском поправят бетонную «подушку»Смотреть фотографии
19:11
ГД одобрила в первом чтении пакет законов, ужесточающих миграционную политикуСмотреть фотографии
18:13
Подоляка и отвод судье: в Тамбове начался процесс над экс-командующим 58-й армией ПоповымСмотреть фотографии
17:47
Депутаты направили парковочные штрафы на ремонт дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:30
Большие киоски на остановках появятся в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
В России расширят список лиц, относящихся к ветеранам боевых действийСмотреть фотографии
17:08
Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентовСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде пенсионера вытащили из глубокого колодцаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
В гордуме Волгограда появился депутат-стоматологСмотреть фотографии
16:32
Ворошиловский райсуд Волгограда возвращается домой после мега-пожараСмотреть фотографии
16:14
Жители Волгоградской области стали чаще учиться онлайнСмотреть фотографии
15:39
Кассация поставила точку в деле о гибели 3 человек из-за мчавшегося на «красный» КАМАЗа в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
Коллекторов в Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
14:46
Садоводы в Волжском сняли видео с участием серых возчиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
«Врут, что дали тепло»: замерзающий житель Котово снял отчаянное видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волгоградской области в ДТП с КАМАЗом погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде окровавленный труп участника СВО нашли в лифте высоткиСмотреть фотографии
13:08
В колбасе из мяса кур птицефабрики «Краснодонская» нашли ветпрепаратСмотреть фотографии
13:02
СК: под Волгоградом сын в ходе ссоры оторвал уши собственной материСмотреть фотографии
12:18
Замерзших жителей Михайловки Волгоградской области обещали обогреть 17 октябряСмотреть фотографии
11:36
Очередное ДТП с маршруткой засняла камера в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
БФ «Синара» открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе проектов-2024Смотреть фотографии
11:08
В Волгограде таксист покалечил трех пассажиров в ДТП с маршруткой №29ССмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгограде оперативники вышли на убийцу по его кровавым следамСмотреть фотографии
10:31
ФСБ задержала волгоградца на напичканном фальсификатом и деньгами автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Афериста из Новосибирска приговорили к 7 годам колонии за обман 16 волгоградцевСмотреть фотографии
10:04
На трассе Волгоград-Луганск КАМАЗ протаранил «семерку»: двое в больницеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде тепло официально подали в 2,5 тыс. домовСмотреть фотографии
 