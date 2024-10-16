В Волгограде пенсионера вытащили из глубокого колодца

В двухметровую ловушку в частном секторе в Волгограде попал пенсионер, ему понадобилась помощь спасателей, передает V102.RU.
По данным мэрии, крики пожилого мужчины, который во дворе частного дома упал в бетонный колодец глубиной 2 метра, услышал сосед. Вызволять пленника прибыли сотрудники МУ «Служба спасения Волгограда».
- При помощи альпинистского снаряжения и переносного штатива-треноги «Трипод» с лебедкой они успешно вытащили пострадавшего из колодца, -рассказали в мэрии.
Пенсионера передали врачам скорой помощи.
Видео: администрация Волгограда / t.me