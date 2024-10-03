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Волгоградцы смогут купить смартфоны HUAWEI со скидкой до 8 тысяч рублей в МТС

Телеком 03.10.2024 14:38 Реклама
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03.10.2024 14:38 Реклама


Цифровая экосистема МТС объявила о старте нового эксклюзивного предложения для покупателей смартфонов HUAWEI в магазинах Волгоградской области и на сайте МТС. Волгоградцы смогут получить скидку до 8 тысяч рублей при покупке смартфонов HUAWEI и продуктов цифровой экосистемы. 
Для участия в акции абонентам МТС нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. При онлайн заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции. Абоненты других сотовых операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.
Смартфоны, участвующие в акции: HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.
Акция действует в МТС до 31 октября этого года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.
— Мы видим, что наши клиенты все чаще предпочитают устройства HUAWEI. Например, в этом году интерес к смартфонам HUAWEI в розничной сети МТС оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году, поэтому мы разработали новое предложение для наших покупателей.  Для нас важно, чтобы наши клиенты могли получить самые выгодные предложения на рынке, — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.
Фото: МТС
Реклама. ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ИНН 7740000076

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