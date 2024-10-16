В Волгограде таксист покалечил трех пассажиров в ДТП с маршруткой №29С





В Кировском районе Волгограда в результате столкновения такси с маршруткой №29С пострадали трое пассажиров легковушки. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария случилась накануне днем напротив дома №50А по улице 64-й Армии вблизи остановки «Санаторная». Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель такси не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с маршруткой марки Citroen Jumper, которая высаживала пассажиров вблизи остановки. На кадрах можно увидеть, как после жесткого удара выходящая из салона маршрутки девушка сильно бьется об дверь и падает в салон, обронив свой мобильный телефон.

В результате ДТП 17-летний, 19-летняя и 21-летняя пассажиры автомобиля Renault Logan доставлены в медучреждение.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области