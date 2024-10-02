Пенсионеры выбирают онлайн-знакомства, а не приложения для здоровья

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Ко Дню пожилого человека специалисты билайн.аналитики изучили особенности использования мобильных сервисов клиентами оператора в возрасте 60+. Оказалось, что пенсионеры стали чаще знакомиться онлайн – среднемесячное количество сессий в таких приложениях среди старшего поколения выросло в 2,5 раза*.
При этом, такая тенденция характерна скорее для женщин, нежели мужчин. Интерес последних к онлайн-знакомствам снизился почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Примечательно также, что сервисы для знакомств второй год подряд оказались востребованнее приложений для здоровья и тренировки памяти.
Среди других любопытных фактов в интернет-поведении пенсионеров – возросшая любовь к маркетплейсам. Популярность таких площадок у пожилых абонентов билайна за год увеличилась в 4 раза. Это наибольший прирост среди приложений всех категорий.
Также, согласно исследованию, женщины проводят больше времени в интернете и активнее пользуются всеми цифровыми сервисами, нежели мужчины. Так, самая сильная разница заметна в приложениях для заказа продуктов и доставки еды (64% против 36%), тренировки памяти (61% против 39%) и поддержания здоровья (69% против 31%).
Между тем, сервисы для общения и развлечения – социальные сети, мессенджеры и видеохостинги – стали, ожидаемо, самыми востребованными у старшего поколения. Например, среднемесячное количество заходов в соцсети превышает рекордные 360 млн, что в три раза выше прошлогодних значений.
По данным билайн.аналитики, среднемесячный трафик на одного клиента в возрасте 60+ сейчас составляет 14 ГБ. Учитывая это, оператор постоянно развивает сеть, оптимизируя ее под увеличивающиеся потребности абонентов. Благодаря целому комплексу технологий, который в билайне получил название «умная сеть», клиенты сегодня могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в условиях пиковых нагрузок.
*В тексте используются внутренние обезличенные данные ПАО «ВымпелКом» за июнь–август 2023 г. и июнь–август 2024 г.
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