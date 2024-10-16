



Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 40-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

– В результате обысков жилого помещения и автомобиля мужчины обнаружены и изъяты 172 коробки сигарет – около 86 тысяч пачек общей стоимостью более 11 млн рублей – без акцизных марок и денежные средства в размере порядка полумиллиона рублей, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. –Установлено, что контрафактную табачную продукцию местный житель приобретал у различных продавцов в интернет-мессенджере Telegram для последующего сбыта в розничных торговых точках на территории Волгоградской области.







Эксперты-криминалисты ГУ МВД России по Волгоградской области выдали заключение, согласно которому марки, приклеенные на пачки сигарет, не соответствуют воспроизведению цветных изображений и защитному комплексу аналогичным специальным маркам РФ.

По оперативным материалам УФСБ следователями ГСУ ГУ МВД Росси по Волгоградской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК России – приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере. Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области