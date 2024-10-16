На севере Волгоградской области 18 октября выпадет первый снег

Общество 16.10.2024 08:38
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16.10.2024 08:38
Череда дождей, как и прогнозировали синоптики, продолжится в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, сегодня, 16 октября, и ближайшие два дня будут дождливыми и туманными. А 18 октября по северной половине области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Снег до столицы областного центра не доберется - вместо него в последний день рабочей неделе пройдет сильный дождь. Ранее, напомним, погодные сервисы обещали первый снег 19 октября. К слову, первый снег в Волгоградской области в прошлом году выпал раньше - 11 октября.
При этом до пятницы дневные температуры в регионе будут достаточно высокими – 16 октября столбик термометра поднимется даже до +15 градусов. Но ближе к 18 октября они будут снижаться. В день, когда выпадет первый снег, похолодает местами до +4 градусов. В областном центре будет не более +9.
Не обойдется и без новых ночных заморозков – в северных районах 18 октября ожидается даже до -5.
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