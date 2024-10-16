Большие киоски на остановках появятся в Волгограде





Депутаты Волгоградской гордумы увеличили предельную площадь киоска или павильона в составе торгово-остановочного комплекса с 15 до 30 квадратных метров. Как сообщили V102.RU в Волгоградской гордуме, такое решение было принято на сегодняшнем заседании.

Напомним, в декабре 2023 года депутаты приняли изменения в порядок размещения нестационарных торговых объектов, согласно которым в Волгограде снова разрешалось устанавливать торговые павильоны на остановках. Запрет на такие павильоны был введен перед ЧМ-2018, после чего последовал массовый снос киосков, входящих в состав остановки. А на их месте появились не всегда удобные и защищающие от солнца и непогоды «стекляшки» и «пивные бутылки».

Волгоградцы с ностальгией и сейчас вспоминают о старых павильонах. Предприниматели, которым разрешали поставить киоск на остановке, обустраивали и лавочки, и крышу над ними, а пассажиры ожидали транспорт в комфорте и не теснясь.

Фото из архива V102.RU