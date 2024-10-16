



Подать заявку на конкурс социальных инициатив можно до 22 ноября. Заявки принимаются на платформе www.gk.bf-sinara.com/cabinet в электронном виде. В личном кабинете необходимо описать идею своего проекта, обосновать ее значимость и заполнить смету. Максимальная сумма каждого гранта – 200 тысяч рублей.

На победу в конкурсе могут претендовать некоммерческие организации, официально зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Екатеринбурга, Орска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Полевского, Первоуральска, Таганрога, Волжского, Челябинска, Калуги и Людиново.

Подать заявку можно по одному из четырех направлений: здоровое и спортивное поколение; культура, искусство и творчество; образование и просвещение; охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия.

На участие в конкурсе принимаются проекты, которые начинаются не ранее 17 марта 2025 и завершаются не позднее 16 марта 2026 года.

На сайте БФ «Синара» можно ознакомиться с положением о проведении грантового конкурса: https://bf-sinara.com/activity/grantovye-konkursy/grantovyy-konkurs-proektov . До завершения заявочной кампании участники могут дополнять и исправлять ошибки в своем личном кабинете. Вопросы можно присылать по адресу konkurs-bf@sinara-group.com

– С прошлого года грантовая программа фонда изменилась, сейчас у нас два конкурса, проходящие в разные периоды. Конкурс проектов проводится один раз в год, заявочная компания стартует осенью. Победители станут известны после двух этапов экспертной оценки в январе 2025 года. Обращаем внимание участников, что заявляться могут НКО, которые ранее получали финансирование, но обязательно уже отчитавшиеся за грант, – отметила президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.

Грантовый конкурс БФ «Синара» проводится с 2007 года. За это время общая сумма грантов составила около 100 млн. рублей, а поддержку получили 506 проектов.

Фото из архива V102.RU