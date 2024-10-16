Вынесен приговор 43-летнему уроженцу Новосибирска Евгению Киму, который звонил жителям Волгоградской области и сообщал им о ДТП, в которые якобы попали их родственники.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Старополтавский районный суд Волгоградской области признал Кима виновным в совершении серии дистанционных мошенничеств и приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Следствием и судом установлено, что жертвами мошенника стали 16 жителей Жирновского и Старополтавского районов Волгоградской области. Ким представлялся им сотрудником правоохранительных органов, сообщал о ДТП с родственниками и требовал денег. Таким обманным способом он получил свыше 1 миллиона 350 тысяч рублей.

Вину мужчина полностью признал. Приговор вступил в законную силу.