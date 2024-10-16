СК: под Волгоградом сын в ходе ссоры оторвал уши собственной матери





В Городищенском районе Волгоградской области завершено расследование уголовного дело в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном убийстве собственной матери. Как сообщает V102.RU, в ходе бытовой ссоры с престарелой матерью волгоградец оторвал ей уши капроновой ниткой, которая висела вместе с ключами на шее женщины.

Инцидент произошел 26 января этого года. В тот день между обвиняемым и его пожилой матерью произошла ссора. Причиной конфликта стали жалобы соседей в адрес сына, который не уделял должного внимания по уходу за пенсионеркой.

– В ходе словесной перепалки, злоумышленник стал избивать потерпевшую, причинив ей более 10 ударов кулаками в различные части тела. В какой-то момент он решил сорвать с шеи престарелой родственницы ключ от квартиры, находившийся на прочной капроновой веревке - в процессе борьбы женщине была причинена травматическая ампутация обеих ушных раковин. Оставив лежащую на полу окровавленную и избитую мать, мужчина отправился домой, – сообщила информагентству официальный представитель следственного управления Наталия Рудник.

На следующий день мужчина все-таки решил вернуться и проведать свою мать, которая по-прежнему была без сознания. Только тогда он вызвал скорую помощь.

Медики трое суток боролись за жизнь женщины, но, несмотря на их старания, она скончалась.