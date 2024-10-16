Общество

В Волгограде тепло официально подали в 2,5 тыс. домов

Общество 16.10.2024 09:42
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16.10.2024 09:42


В Волгограде к утру 16 октября 2512 многоквартирных домов подключены к отоплению. Это почти 50% жилых объектов в областном центре. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, также обеспечены теплом уже 586 соцобъектов города. 

– Коммунальные службы и управляющие компании проводят поэтапный запуск всех систем теплоснабжения и плавную подачу теплоносителя до конечного потребителя. Специалисты обращаются к жителям многоквартирных домов с просьбой оказывать содействие представителям управляющих компаний, при необходимости предоставлять доступ к системам отопления, расположенным в квартирах, для проведения необходимых регулировочных работ, – рассказали в мэрии. 

Одной из самых распространенных проблем при запуске тепла является, по данным мэрии, завоздушенность систем теплоснабжения – в этом случае ресурс может не поступать по отдельным стоякам в доме. При обращении жильцов УК обязана оперативно провести регулировку внутренних сетей и устранить проблему. 

Напомним, поэтапная подача отопления в Волгограде стартовала к вечеру 14 октября в некоторых социальных учреждениях. Полный запуск начала отопительного сезона намечен на 17 октября. 

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