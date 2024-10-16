«Врут, что дали тепло»: замерзающий житель Котово снял отчаянное видео

Общество 16.10.2024 14:24
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16.10.2024 14:24
Житель Котово Волгоградской области Дмитрий, проживающий в доме №28 по ул. Свердлова, возмущенный заявлениями городских и районных властей о начале отопительного сезона, в качестве доказательства отсутствия тепла снял видео в своей квартире.
- Вот, открываем кран, - комментирует котовчанин манипуляции у батареи. – Она пустая. Никого и ничего. Вот такое отопление у нас дали. Зато наверх отчитались.
По словам мужчины, еще в понедельник, 14 октября, глава района Олег Кузьмин заявил, что 15 октября будет осуществлен запуск котельной №6. Именно от этой котельной и должен отапливаться дом, где проживает Дмитрий. Как утверждает мужчина, котельная №6 простояла все лето, а какое-то шевеление на ней началось только в конце сентября.
- Никакого тепла нет. Не только в нашем доме, но и на Победы, 33, да много еще где нет. Люди все просто в ярости. У нас ночью сегодня было всего +3. Все устали уже от одного и того же – летом нет воды, а в холодное время – отопления. Звонили уже везде, где можно, в администрации трубку никто не берет. Куда нам, может, теперь в Москву обращаться? - негодует собеседник.
Как рассказал мужчина, его семья, как и многие другие, спасаются от холода с помощью постоянно работающих газовых конфорок.
- Мы уже не знаем, отчего лучше умереть – от угара или от замерзания. Сколько можно издеваться над нами? - вопрошает мужчина.
Между тем, глава Котовского района Олег Кузьмин с 14 октября больше не комментировал, как в городе проходит отопительный сезон. Накануне, например, он провел заседание антинаркотической, антикоррупционной комиссии и по профилактике правонарушений.
Глава городского поселения Котово Наталья Ефимченко отчиталась сегодня о проведении совещания с руководителями УК. Она заверила, что составлен оперативный график контроля и регулировки домов, что, по ее словам, позволит проводить мониторинг ситуации каждые 2 часа. Это, считает чиновница, «повысит реакцию на возможные проблемы с подачей тепла». Горожанам она предложила жаловаться на единый портал ЖКХ Котово.
Отопительный сезон районные власти обещали начать не позднее 15 октября, соцучреждения они должны были подтапливать с 14 октября.
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