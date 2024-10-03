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Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика

Телеком 03.10.2024 16:41 Реклама
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03.10.2024 16:41 Реклама


Оператор  продолжает играть по другим правилам, выводя их на новый уровень. Компания обновляет свою программу «Минуты – новая валюта». Теперь,помимо минут, клиенты могут менять неизрасходованные гигабайты тарифа на выгодные предложения партнеров. Новая «валюта» будет доступна не только абонентам оператора. 
Т2, сменив название, продолжает быть тренд сеттером рынка мобильной связи. Компания под обновленным слоганом выводит на принципиально новый уровень уникальную программу обмена неизрасходованного трафика. Клиенты будут обменивать не только оставшиеся минуты тарифа, но и гигабайты. 
Клиенты смогут выбрать «валюту», обменяв минуты или гигабайты на привлекательные предложения партнеров: кофе, завтраки, такси, топливо, цифровые сервисы, смартфоны, гаджеты и прочее. Обмен впервые станет доступен не абонентам оператора. Пользователи подписки MiXX, не являющиеся абонентами Т2, могут ежемесячно накапливать гигабайты и менять их на ряд доступных предложений из центра обмена. 
Т2 также расширяет и список предложений, доступных к обмену. Теперь пользователи могут менять неизрасходованный трафик на кофе и завтраки во «Вкусно – и точка» и у других партнеров, поездки на такси в сервисе «Яндекс Go» и топливо на заправках в приложении «Турбо». Также в центр обмена добавлены новые опции с доступом в полезные онлайн-сервисы. Среди них «Яндекс 360», «Где мои дети», сервис для медиаций и сна Prosto, нейросеть GPT, антивирус PRO32, безлимитный трафик на соцсети и интернет в роуминге. Набор предложений для обмена зависит от региона присутствия клиента. Ранее пользующиеся популярностью у клиентов Т2 скидки на смартфоны и гаджеты, а также фильмы на Wink останутся доступны к обмену.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
— Впервые мы запустили обмен минут в апреле 2021 года. За все время существования программы наши абоненты обменяли семь миллиардов минут на скидки, кино, кофе, билеты в музеи и мерч Tele2. На протяжении трех лет мы непрерывно работаем над расширением центра обмена и пополняем его новыми предложениями. Запуск обмена гигабайтов является новым этапом развития нашей идеи. Приоритетом при формировании списка предложений все еще остается их релевантность для клиентов. Т2 остается преданна стратегии lifestyleenabler и после ребрендинга. Для нас как никогда важно поддерживать образ жизни своих абонентов, сопровождая их от утреннего кофе до вечерней поездки на такси.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjc1DXTg

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