Площадь покрытия сети T2 в Волгоградской области увеличилась на 5 000 квадратных километров





Оператор расширил площадь покрытия сети в Волгоградской области более чем на 5 тысяч квадратных километров за счет участия в федеральной программе по устранению цифрового неравенства. Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технологической поддержкой T2. Благодаря программе мобильная связь и высокоскоростной интернет T2 появились в 76 малых населенных пунктах региона.

Второй этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 году. Ее цель – обеспечение надежного покрытия мобильной связью и скоростным 4G-интернетом территории малых населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Проект реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с компанией «Ростелеком». T2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: оператор разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для ее строительства.

За время реализации проекта УЦН 2.0 площадь покрытия сети T2 в Волгоградской области увеличилась более чем на 5 тысяч квадратных километров. Оператор провел работы в 28 районах региона, среди которых – Алексеевский, Жирновский, Калачевский, Камышинский, Среднеахтубинский и другие.

Менее чем за четыре года качественная связь и высокоскоростной мобильный интернет T2 стали доступны жителям 76 малых населенных пунктов. В хуторах, селах, станицах и поселках были установлены базовые станции, работающие в стандартах сотовой сети 2G/4G. С появлением мобильного интернета и голосовой связи сельчанам стали доступны современные телеком-услуги: видеозвонки в мессенджерах, социальные сети, сервисы портала государственных услуг, просмотр фильмов и возможности онлайн-обучения.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

–Принимая участие в реализации программы по устранению цифрового неравенства, T2 помогает обеспечивать все большее количество маленьких сел и хуторов качественной связью четвертого поколения, тем самым стирая границы между городом и селом. Сейчас это особенно актуально, ведь востребованность скоростного интернета за пределами крупных муниципалитетов и районных центров продолжает активно расти. Жители небольших поселений теперь могут не только общаться в любое время со своими близкими, но и решать самые разнообразные вопросы в режиме онлайн.

Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области:

– Устранение цифрового неравенства – важный социальный проект, который помогает нам в решении приоритетной задачи по повышению качества жизни населения в Волгоградской области. Благодаря ее реализации жителям малых населенных пунктов становятся доступны онлайн-образование и множество других цифровых услуг, что в условиях повсеместной цифровизации напрямую влияет на базовое благополучие волгоградцев.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

– Стабильная мобильная связь стала насущной потребностью для современного человека. Строительство новых базовых станций по проекту УЦН 2.0 дает жителям глубинки Волгоградской области не просто качественный интернет, у них появляется возможность пользоваться государственными и банковскими услугами, дистанционным образованием, медициной и другими цифровыми сервисами». Мы и дальше продолжаем работу в этом направлении и до конца года планируем запустить еще 17 станций в отдаленных районах нашей области, что позволит ускорить приход интернет-технологий в сельскую местность, тем самым повысить и улучшить качество жизни селян.

Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».

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