Общество

Коллекторов в Волгоградской области стало больше

Общество 16.10.2024 15:31
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16.10.2024 15:31


В Волгоградской области до 13 выросло число профессиональных коллекторских организаций, которые включены в реестр юрлиц, осуществляющих деятельность  по возврату просроченной задолженности. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, в этом списке на две компании стало больше - ООО ПКО «Интеграл» и ООО ПКО «Национальная фабрика ипотеки».

Обязанность по ведению такого реестра и осуществлению контроля (надзора) за коллекторами возложена на Федеральную службу судебных приставов. Граждане, у которых возникли претензии к работе коллекторов, банков или микрофинансовых организаций, могут обратиться в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления ФССП России по Волгоградской области. 

За 9 месяцев в Волгоградской области по итогам проверок было составлено 72 протокола о привлечении юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, к административной ответственности в виде штрафов. Сумма уплаченных штрафов уже превысила 3,5 миллиона рублей.

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