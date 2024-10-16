Садоводы в Волжском сняли видео с участием серых возчиков

В городе Волжском Волгоградской области члены правления СНТ «Новые сады» сняли видео очередного сброса отходов на территории товарищества и передали его в распоряжение пресс-службы регоператора «ЭкоЦентр». По словам волжан, к контейнерной площадке серые возчики на «ГАЗелях» приезжают не первый раз.





– Зафиксированный на видео сброс произошел 11 октября. По словам садоводов, про их бункеры для сбора твердых отходов узнали «серые» перевозчики, которые теперь везут сюда строительный, габаритный, растительный мусор. Такие действия нелегальных перевозчиков возмущают жителей – члены СНТ просят их защитить от этого беспредела, – рассказали в пресс-службе компании, сообщив также, что видео с участием нарушителей уже отправлено в природоохранные структуры для привлечения их к ответственности.

Напомним, что ветки, стволы деревьев, листву, ботву и кряжи нельзя нести на контейнерную площадку, а тем более складировать их в контейнеры для сбора ТКО или бункеры. Кроме того, на контейнерной площадке не место строительным отходам от капитального ремонта (бетону, железобетону, деревянным перекрытиям, лому кирпича, цемента, плиточного клея на основе цемента, шпаклёвке, штукатурке и т.п.), а также шинам, отработанным покрышкам.