Общество 16.10.2024 12:18
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16.10.2024 12:18
Жители Михайловки Волгоградской области возмущены отсутствием тепла в квартирах. Гневные комментарии по поводу холода в многоквартирных домах они оставляют в комментариях в местных пабликах, передает V102.RU. Горожанам власти уже ответили.
- С 11 октября начаты работы по подключению и подтопке отопления в социально значимых объектах города, это школы, детские сады и места здравоохранения. С 17 октября планируется начало отопительного сезона на территории Михайловки, - успокоили недовольных чиновники.
Между тем, накануне, 15 марта, во всех районах Волгоградской области стартовал отопительный сезон. В некоторых муниципалитетах он начался еще раньше. Например, в Чернышковском районе соцобъекты стали подтапливать еще 9 октября. В Волгограде официально отопительный сезон стартует тоже завтра, 17 октября. Однако накануне тепло стало уже поступать в часть домов.
Почему в Михайловке запустят тепло позднее, чем в других районах, чиновники не пояснили. Жители предполагают, что это связано с ремонтом теплотрассы на улице Мичурина, который продолжается до сих пор.
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