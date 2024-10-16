Происшествия 16.10.2024 10:04
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16.10.2024 10:04
В в Калачевском районе два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием большегруза. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась 15 октября в 14-10 ч. на 51-м километре автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский - Луганск».
По предварительным данным полиции, на трассе столкнулись ВАЗ-2107 и КАМАЗ. В результате в больницу были доставлены водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ».
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