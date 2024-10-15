Расследования

В Волгограде СК России проверяет сообщения о попытке изнасилования 15-летней школьницы

Расследования 15.10.2024 21:47
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15.10.2024 21:47


Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование сообщений о попытке изнасилования родственником 15-летней школьницы. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что обнажённый подросток была обнаружена прохожими на ул. 8-й Воздушной Армии Дзержинского района.

- В СМИ сообщается, что в Волгограде прохожие нашли во дворе жилого дома раздетую девочку, напуганный ребенок просил о помощи. По словам очевидцев, школьница спасалась от пьяного отчима, который избил ее мать и пытался надругаться над девочкой. Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело, - подчеркнули в пресс-службе СК России по Волгоградской области.

Отметим, в ближайшее время региональным следователям предстоит доложить в центральный аппарат ведомства о первых результатах изучения обстоятельств произошедшего, а также о мерах, предпринятых для восстановления прав несовершеннолетней.

Фото: СК России

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