



15 октября в Советском районе Волгограда оказалось частично заблокировано движение по Второй продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером на перекрёстке Университетского проспекта и ул. Казахской КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем.

- Движение стоит по направлению от СХИ к Путепроводной. Пробка растянулась уже на несколько сотен метров. Больше всего досталось потоку машин на ул. Казахской. Сейчас разъехаться на перекрёстке очень сложно, - рассказали журналистам очевидцы.

Отметим, авария произошла в вечерний час-пик, когда движение по ключевым магистралям Волгограда наиболее напряжённое.

Фото: Волгоград в КУРСЕ / t.me