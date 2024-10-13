На конных скачках под Волгоградом наездника выбросило с «качалки»

Происшествия 13.10.2024 19:08
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13.10.2024 19:08
ЧП случилось во время конных скачек в Новоаннинском Волгоградской области, которые прошли накануне, 12 октября. Как сообщили V102.RU в администрации района, во время соревнований «Аннинские скачки на Покрова» на новом ипподроме одного из наездников выбросило с так называемой «качалки», двухколесной коляски, и он потерял контроль над лошадью. В результате столкновения было повреждено колесо. К счастью, всадник быстро поднялся и не получил серьезных травм.
Это было единственное происшествие на соревнованиях, которые прошли с участием более 40 наездников из Новоаннинского, Киквидзенского, Еланского, Урюпинского, Михайловского, Нехаевского районов Волгоградской области, а также из Воронежской, Саратовской и других регионов. К скачкам было приурочено и открытие только построенного ипподрома.
Победители получили призы и денежное вознаграждение. Также участники соревновались за специальный приз главы Новоаннинского района Николая Моисеева.Видео администрации Новоаннинского района vk.com
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