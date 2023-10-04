В Волгограде измученный неизвестной болезнью ветеран боевых действий требует от врачей 4,5 миллиона





Волгоградец Роман Тараканов еще недавно имел хорошую работу с зарплатой в 75 тысяч рублей, счастливую семью и отменное здоровье. Сейчас у мужчины из всего перечисленного осталась только семья, а денег и здоровья, по его утверждению, уже нет. В этом ветеран боевых действий, прошедший Чечню, винит врачей, которые, по его словам, вот уже больше года не могут поставить ему однозначный диагноз и в буквальном смысле залечили от болезней, которых у него не было (медицинские диагнозы разглашаются с согласия Романа Тараканова – прим. ред. ИА «Высота 102»).



– Все началось в конце июля 2022 года, – вспоминает Роман. – Я обратился в поликлинику №2 после того, как у меня онемела пятка на правой ноге – было ощущение, что защемило нерв. При этом мне было больно ходить. В поликлинике участковый терапевт выписала мне таблетки «Найс» и сказала, что запишет меня на прием к неврологу, пообещав, что мне позвонят.

Но Роману, по его словам, так никто и не позвонил. В октябре 2022 года у него стало повышаться давление.

– Я снова пришел в поликлинику, мне выписали лекарства от давления, а на мой вопрос, почему мне так никто и не позвонил по поводу невролога, терапевт ответила, что большая очередь. Я тогда сказал, что я имею статус ветерана боевых действий и право попасть на прием к любому доктору без очереди. На что я услышал, что это ничего не меняет и надо ждать. К неврологу я так и не попал, а здоровье мое стало ухудшаться. Давление поднималось все выше, я ходил в поликлинику №2, где меня записывали то на УЗИ, то на рентген, но надо было ждать месяца три, мне по-прежнему выписывали таблетки от давления и «Найс», но мне становилось только хуже, – продолжает волгоградец.

– В феврале 2023 года давление взлетело до 190-120, я примерно раз или два в неделю вызывал скорую, так как самостоятельно его сбить не мог. 18 апреля, когда боль уже была невыносимой, давление зашкаливало, я снова обратился к поликлинику к тому же терапевту. Лишь тогда она отвела меня к неврологу, которая без каких-либо обследований выписала мне уколы и таблетки. Так я попал к неврологу спустя 9 месяцев после первого обращения в поликлинику, – вспоминает волгоградец.

Однако после приема препаратов, назначенных неврологом, Роман, как он утверждает, едва не умер. 22 апреля ночью у него поднялось давление до 220-140, но даже приехавшая скорая ничего не смогла сделать и волгоградца госпитализировали в реанимацию клинической больницы №4 с диагнозом инсульт.

– В больнице, наконец, меня всего обследовали, сделали КТ головы, УЗИ сосудов на шее, а потом заявили, что инсульт у меня не подтвердился, но все равно меня будут лечить от него. Никакого толка от лечения от того, что у меня не диагностировали, не было. У меня болел позвоночник, кружилась голова, но врачи мне заявили, что после больницы мне снова надо будет прийти в поликлинику, где будут выяснять, почему у меня болит позвоночник. При этом УЗИ шеи показало, что щитовидная железа увеличена в два раза. Но эндокринологу меня не показали, – рассказывает Роман свои злоключения.

Через десять дней мужчину выписали с теми же проблемами, по его словам, какие у него были и до госпитализации – боли в позвоночнике, высокое давление, тошнота. В выписном эпикризе ему поставили диагноз – инсульт неподтвержденный. После больницы он вновь отправился в поликлинику, где ему опять назначили препараты от давления.

– Месяц после этого я в прямом смысле слова умирал дома. Через каждые две недели, когда надо было закрыть больничный, я мог посещать поликлинику только в сопровождении супруги – ходить самостоятельно я был не в состоянии. Я требовал провести обследования, выяснить причину ужасного самочувствия. Но мне отвечали, что, если в больнице поставили такой диагноз, они не могут его менять, – говорит мужчина.





– Тогда я обратился в платную клинику, где сделал УЗИ практических всех органов. За это я заплатил около 30 тысяч рублей и мне сообщили, что никакого инсульта у меня нет и не было. Дополнительные обследования в поликлинике мне так и не назначили, а вместо этого выдали направление на госпитализацию в клиническую больницу №5, где написали, что у меня восстановительный период после ишемического инсульта, которого не было! – рассказывает Роман.

В больнице №5, как утверждает Роман, его продолжили лечить от гипертонии. Но мужчина по-прежнему чувствовал себя плохо и через неделю его выписали с давлением 200, рассказывает волгоградец, и новым диагнозом «Хроническая ишемия головного мозга, артериальная гипертензия 3 риск 4».

Мучения Романа продолжились. При этом он безуспешно пытался попасть на прием к главным врачам медучреждений, где лечился и куда его госпитализировали. К тому времени волгоградец уже не мог встать с дивана, так как из-за головокружения боялся, что потеряет сознание. После приема в комитете здравоохранения Волгоградской области, куда ему все-таки удалось пробиться, мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу №1, где назначили антидепрессанты.

– Врачи мотивировали это тем, что из-за неверных диагнозов у меня появились панические атаки, из-за которых якобы давление и скачет. Однако после выписки мне лучше не стало. Врачи пытались меня убедить, что к антидепрессантам надо привыкнуть и не обращали внимание на то, что тошнота и головокружение у меня никуда не делись, – вспоминает Роман.

В сентябре 2023 года Романа снова направили в больницу № 5 уже с сильнейшими болями в позвоночнике и голове.

– В больнице все было то же самое – мне назначили уколы от давления, от которых мне было плохо. Через три дня я попросил меня выписать, пока еще мог ходить. Я снова пошел в поликлинику все с теми же проблемами – давление по-прежнему не сбивалось. Только после этого меня направили в Волгоградский областной клинический кардиологический центр, куда я повез охапку всех обследований, анализов и прочих исследований. И там меня шокировали – сказали, что проблема в больном позвоночнике, а панические атаки – от лекарств, которые мне назначали от несуществующих болезней, – констатирует Роман.

– Мне 45 лет, а я уже глубокий инвалид – полгода нахожусь на больничном и не могу работать. А у меня двое несовершеннолетних детей, которые фактически лишились кормильца. За все эти ужасные месяцы я потерял 25 килограммов – меня никто не узнает из знакомых. Считаю, что будет справедливо, если мне возместят вред не только как пациенту, но и как ветерану боевых действий. Досудебные претензии я уже направил в поликлинику №2, в клинические больницы №№4 и 5, в комитет здравоохранения Волгоградской области и в Минздрав РФ, – заявил волгоградец.

Из-за утраченного здоровья, цитата из заявлений Романа, он «стал непригодным для службы в армии», данный вред он оценивает в размере суммы, которая выплачивается при ранении и составляет 3 миллиона рублей.

Также Роман требует возмещения материального ущерба в размере 350 тысячи рублей (сумма утраченного заработка за несколько месяцев), 30 тысячи рублей, которые он потратил на обследования в платной клинике, и еще 1 миллион рублей для установления диагноза и лечения в платных клиниках на территории РФ, так как диагноз, поставленный ему в кардиологическом центре, официально так и не был подтвержден.

Сейчас, по словам волгоградца, он по-прежнему из последних сил ходит в поликлинику и пытается добиться постановки диагноза и лечения.

В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция «Высоты 102» обратилась за разъяснениями по данному случаю, сообщили, что пациенту оказывалась вся необходимая помощь.

– Мужчина, страдающий хроническим заболеванием, влияющим на многие органы и системы, наблюдался по поводу повышенного давления с октября прошлого года, проведено обследование, назначено лечение. Последующее обращение с поводом повышенное давление было уже в 2023 году. В апреле текущего года мужчина повторно обратился в медучреждение, осмотрен терапевтом, неврологом, назначено лечение в соответствии с диагнозом. Не смотря на получаемое лечение, состояние пациента ухудшилось, потребовалась госпитализация. После лечения в стационаре пациент продолжил лечение в поликлинике по месту жительства, – сообщили в облздраве. – Отметим, что пациент в период лечения консультирован эндокринологом, кардиологом, выполнено лабораторное и инструментальное обследование, назначено лечение в соответствии с выставленным диагнозом. Мужчине проведено дополнительно обследование, включая МРТ-исследование, после чего он был госпитализирован в профильное отделение областной больницы. После стационарного лечения мужчина обратился в поликлинику по месту жительства, врачом было назначено лечение в соответствии с рекомендациями при выписке, также проведен еще ряд обследований. В сентябре пациент был направлен на госпитализацию в клиническую больницу, однако самостоятельно покинул медицинское учреждение. На данный момент находится на амбулаторном лечении, продолжается лечение и обследование.

В заключение в комитете уточнили, что диагнозы пациента предполагают изменение образа жизни и питания, постоянный прием назначенных препаратов, амбулаторное наблюдение по месту жительства.