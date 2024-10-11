Экономика

Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работы

Экономика 11.10.2024 10:28
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11.10.2024 10:28


Волгоградская область опустилась на три позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства, составленного аналитиками hh.ru. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, область сейчас занимает 49-е место с итоговым баллом 71,05. 
Причины падения в том, что, во-первых, некоторые регионы из-за резкого роста предлагаемых зарплат вырвались вперёд, во-вторых, увеличилось число резюме волгоградцев, которые готовы переехать в поисках работы. На одну активную вакансию в Волгоградской области приходится 3,7 резюме, этот показатель за последние месяцы немного вырос (был 3,2). Медианная зарплата в регионе  составляет 56 300 руб. (+3 600 руб. к 3 кварталу), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 14 486 руб.
Среди соискателей региона 75,9% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее – 79,5%) и 2,5%, наоборот, хотели бы уехать из области (ранее – 1,2%).
Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 4 квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,56 балла. 
А вот Москва оказалась только на 63-м месте (68,98 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию. В городе по-прежнему наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (95 900 руб. к 25 879 руб.).

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