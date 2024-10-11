Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работы

Экономика 11.10.2024 10:28
0
11.10.2024 10:28
Волгоградская область опустилась на три позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства, составленного аналитиками hh.ru. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, область сейчас занимает 49-е место с итоговым баллом 71,05.
Причины падения в том, что, во-первых, некоторые регионы из-за резкого роста предлагаемых зарплат вырвались вперёд, во-вторых, увеличилось число резюме волгоградцев, которые готовы переехать в поисках работы. На одну активную вакансию в Волгоградской области приходится 3,7 резюме, этот показатель за последние месяцы немного вырос (был 3,2). Медианная зарплата в регионе составляет 56 300 руб. (+3 600 руб. к 3 кварталу), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 14 486 руб.
Среди соискателей региона 75,9% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее – 79,5%) и 2,5%, наоборот, хотели бы уехать из области (ранее – 1,2%).
Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 4 квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,56 балла.
А вот Москва оказалась только на 63-м месте (68,98 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию. В городе по-прежнему наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (95 900 руб. к 25 879 руб.).
Банк Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»10.10.2024 16:23 Реклама
Экономика 10.10.2024 16:23 Реклама
Главные продукты из меню волгоградцев подорожали за неделю10.10.2024 12:35
Экономика 10.10.2024 12:35
Цены на АИ-98 взяли в Волгоградской области новую планку10.10.2024 08:11
Экономика 10.10.2024 08:11
«Домклик»: на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ09.10.2024 18:21 Реклама
Экономика 09.10.2024 18:21 Реклама
«Росхим» выкупил «Волжский Оргсинтез» за 20,9 млрд рублей09.10.2024 17:22
Экономика 09.10.2024 17:22
Росстат: средние зарплаты волгоградцев снизились до 59531 рубля09.10.2024 06:59
Экономика 09.10.2024 06:59
«Заменят всё старое. Но не сразу»: в Волгоградскую область завезли новые пятитысячные купюры08.10.2024 18:29
Экономика 08.10.2024 18:29
Волгоградцы накупили еды и товаров на 458 млрд08.10.2024 14:28
Экономика 08.10.2024 14:28
На севере Волгоградской области из-за засухи приостановили сев озимых07.10.2024 15:59
Экономика 07.10.2024 15:59
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом07.10.2024 14:49 Реклама
Экономика 07.10.2024 14:49 Реклама
ВЭБ.РФ полностью профинансировал закупку «Львят» и «Невских» для Волгограда07.10.2024 14:07
Экономика 07.10.2024 14:07
Эксперты: только 13% волгоградских семей могут позволить себе рыночную ипотеку07.10.2024 11:28
Экономика 07.10.2024 11:28
Депутат ГД Аксаков посоветовал хранить деньги на рублевых вкладах05.10.2024 17:00
Экономика 05.10.2024 17:00
В Волгоградской области подорожали сладкие презенты учителям03.10.2024 21:19
Экономика 03.10.2024 21:19
Волгоградстат: в регионе подешевели «макарошки», лук и гречка03.10.2024 11:10
Экономика 03.10.2024 11:10