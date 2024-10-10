Цены на АИ-98 взяли в Волгоградской области новую планку

Экономика 10.10.2024 08:11
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10.10.2024 08:11
В Волгоградской области бензин АИ-98 продолжает резко дорожать. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, на прошлой неделе этот вид автомобильного топлива прибавил в цене еще 49 копеек. Теперь средняя цена литра преодолела очередной психологический рубеж и достигла 76,43 рубля. Ранее, напомним, темпы подорожания этого вида бензина составляли более 2 рублей за неделю.
Остальные марки топлива прибавили в цене скромно. АИ-92 подорожал на 3 копейки (53,8 рубля за литр), на столько же - и АИ-95 (59,92).
Стоимость дизтоплива в регионе увеличилась на 1 копейку – до 64,15 рубля за литр.
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