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Т2 на первом месте по увеличению скорости мобильного интернета в I-II кварталах 2025 – Speed Test

Телеком 25.07.2025 14:45 Реклама
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25.07.2025 14:45 Реклама


Оператор за год увеличил скорость мобильного интернета в 1,7 раза и занял первое место в «большой четверке» по темпам прироста Мбит/с. Такой вывод следует из сравнения отчетов Speed Test за I-II кварталы 2024 и 2025 гг. газетой «Ведомости». Динамика обусловлена увеличением темпов стройки на сети Т2. По итогам первого полугодия 2025 г. число новых базовых станций оператора увеличилось на 16,7% в сравнении с установленными в аналогичном периоде 2024 года, а количество сайтов под размещение оборудования удвоилось.
Т2 заняла первое место среди российских операторов по темпам увеличения скорости мобильного интернета в 2025 году – такой вывод сделала газета «Ведомости» на основе сравнения статистики исследовательской компании Speed Test за 2024 и 2025 годы. Относительно первого полугодия 2024 года, за I-II кварталы 2025 года Т2 улучшила скорости в 1,7 раза – с 25,59 до 42,82 балла. Это наиболее высокий зафиксированный рост среди операторов «большой четверки» – плюс 67,3%.
Такая динамика обусловлена масштабными мероприятиями по развитию сети: установкой новых базовых станций, агрегацией несущих, довесами оборудования на уже существующие сайты и рефармингом частот в технологию LTE. Строительство и модернизация базовых станций затрагивают не только крупные города, но и малые населенные пункты, федеральные автодороги и трассы. 
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjeR2mJv

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