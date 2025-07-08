



«Ростелеком» информирует абонентов Волгоградской области об участившихся случаях телефонного мошенничества с незаконным использованием имени бренда. Злоумышленники, представляясь сотрудниками провайдера, просят предоставить персональные данные под предлогом продления договора на услуги связи. В подобных случаях специалисты «Ростелекома» советуют прервать разговор и при необходимости обратиться в компанию напрямую или сообщить в полицию. Всего с начала текущего года специалисты ГУ МВД России по Волгоградской области зарегистрировали более 7,5 тысяч киберпреступлений. Общий ущерб от действий кибермошенников составил 983 миллиона рублей.

Алексей Романов, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Волгоградской области:

— Статистика правонарушений с применением цифровых технологий в области остается значительной. За сухими цифрами стоят чувства пострадавших людей, репутация государственных ведомств, банков, социальных служб, солидных компаний. Осознанное использование цифровых технологий, бережное отношение к своим персональным данным, элементарная осторожность помогут вам не попасться на «удочку» преступников. Основная масса звонков от мошенников приходится на граждан в возрасте от 70 до 90 лет. Важно предупредить своих пожилых родственников, которые находятся в зоне риска.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

— «Ростелеком» не звонит, чтобы выяснить личные данные. Будьте бдительны, не поддавайтесь на обман.Если вам звонят, представляясь сотрудниками нашей компании, и просят данные паспорта — это однозначно мошенники. И не забывайте, что действия интернет-преступников не ограничиваются телефонным спамом. Вредоносные программы, пиратский контент, кибершантаж. Злоумышленники не гнушаются ничем. Наши сервисы помогут защитить вас и ваших близких от действий сетевых аферистов.

Все вопросы, в том числе связанные с договорами, абоненты «Ростелекома» могут решать дистанционно через «Личный кабинет» (ЛК). Удобный и безопасный онлайн-сервис позволяет управлять всеми услугами, включая мобильную связь,самостоятельно.При помощи опции «Привязать лицевой счет»под одной учетной записью в ЛК можно объединить сразу несколько счетов. Это особенно актуально для семей, в которых пользователями услуг провайдера являются люди пожилого возраста. Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области отмечают, что именно пенсионеры чаще всего становятся объектами атак телефонных мошенников.После установки бесплатного мобильного приложения «Мой Ростелеком» «Личный кабинет» доступен 24/7 в любом месте, где есть интернет. Таким образом при получении сомнительных звонков пользователи, зайдя в ЛК через смартфон, могут быстро убедиться в каком состоянии их лицевой счет.

«Ростелеком» также уделяет особое внимание безопасности своих клиентов при подключении к интернету. Компания сотрудничает с ведущими разработчиками антивирусного программного обеспечения ГК «Солар», Kaspersky, Dr.Web. С антивирусом от «Ростелекома» пользователи могут защитить до шести электронных устройств от различных киберугроз (спама, вредоносных сайтов, несанкционированных загрузок, фишинга и др.). Услуга «Антивирус» подключается в личном кабинете и первый месяц предоставляется бесплатно.

Информация о том, как защититься от мошенников, выдающих себя за «Ростелеком», размещена на официальном сайте компании. О поступивших спам-звонках, в которых злоумышленники представляются сотрудниками провайдера, можно сообщить в службу поддержки по бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTRxknCQfy