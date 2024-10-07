В Волгограде УК после пинка начала ремонт кровли в горевшем доме

В Волгограде управляющая компания, наконец, приступила к ремонту кровли дома №9 по ул. Борьбы, которая сгорела в июле этого года. Как рассказали V102.RU жильцы четырехэтажки, это произошло после многочисленных жалоб волгоградцев, уставших ждать от своей управляющей компании какой-то активности в плане ремонта крыши, в различные инстанции.

- С 18 июля мы живем в ужасных условиях – крыша нашего дома сгорела, после тушения пожара все квартиры оказались залитыми водой и отсырели. Надеялись, что кровлю быстро отремонтируют, чтобы мы могли подсушить потолки и стены. Но нет. Управляющая компания все время находила причины этого не делать. До сегодняшнего дня мы так и жили, без крыши. Слава Богу, что еще осень пока без дождей. Но ведь осадки все равно будут. Почему же до последнего надо было тянуть?





Ранее на ситуацию, в которой оказались жители дома, обратили внимание в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Выяснилось, что отговорки ООО «ТЗР», все время отодвигающей сроки ремонта кровли, оказались беспочвенными.





В частности, в аппарате омбудсмена отметили, что управляющая компания обосновывала невозможность начала работ якобы отсутствием соответствующего разрешения ГУ МЧС по Волгоградской области с учетом причин пожара. На самом деле еще 28 июля, через несколько дней после пожара, все необходимые процедуры были осуществлены с оформлением соответствующего заключения. И, таким образом, правовые препятствия для организации ремонта крыши жилого строения управляющей компанией отсутствовали, подчеркнули в аппарате уполномоченного.





Напомним, 18 июля этого года в жилом доме загорелась крыша на площади более 800 квадратов. Жители дома были экстренно эвакуированы вместе со своими домашними питомцами. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.





Жителям предложили переехать в соседнюю школу, куда привезли кровати для размещения погорельцев, однако они предпочли разместиться у родственников или на дачах в надежде на быстрый ремонт кровли. Однако ждать пришлось почти три месяца. Несмотря на то, что людям обещали, что специалисты определят объем необходимых восстановительных работ и проведут их в максимально сжатые сроки. На самом деле управляющая компания до последнего тянула с ремонтом, уложив лишь якобы непромокаемый материал на крыши, в надежность которого жильцы мало верили. В свою очередь в администрации Волгограда заверяли, что задачи по обеспечению временных мер и проведению дальнейших восстановительных работ УК поставлены, а дополнительное финансирование ей для этого предоставлено.

Редакция будет следить за развитием событий.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU