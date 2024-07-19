Общество 19.07.2024 14:06
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19.07.2024 14:06
Режим повышенной готовности ввели городские власти в границах дома, где накануне произошел пожар. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, вопрос о судьбе многожтажки и жильцов обсуждался на внеочередном заседании комиссии по ликвидации последствий возгорания четырехэтажного жилого дома.
Напомним, накануне, 18 июля, в доме №9 по ул. Борьбы в Тракторозаводском районе Волгограда произошел пожар. В многоэтажке полыхала кровля на площади более чем в 800 квадратов. Была проведена экстренная эвакуация жителей, пожарные также спасли и домашних животных.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Точная причина будет названа специалистами позже, пообещали в мэрии. На месте администрация Тракторозаводского района в первые часы создала оперативный штаб, для оказания помощи спасателям муниципальное предприятие направило автоцистерны с водой. В ближайшую школу №3 завезли кровати для размещения в случае необходимости жителей пострадавшего дома.
Однако горожане уходить с места ЧП не захотели. Психологическая поддержка никому не потребовалась, а соцслужбы работают с жителями по вопросам получения первой материальной помощи.
Жителям предложили переехать в помещения маневренного фонда, но они предпочли разместиться у родных или на дачах.
Со вчерашнего дня управляющая компания проводит обследование пострадавших помещений и уборку мусора. Решается вопрос о возможности возвращения жителей в свои квартиры. В настоящее время в дом подается водоснабжение, специалисты газовой службы занимаются вопросом восстановления газоснабжения.
Специалисты определят объем необходимых восстановительных работ и проведут их в максимально сжатые сроки. В первую очередь коммунальные службы и управляющая компания будут решать вопрос с ремонтом кровли, заверили в администрации.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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