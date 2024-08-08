«Про нас забыли?»: в Волгограде жильцы четырехэтажки со сгоревшей крышей боятся дождей и зимы

В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители четырехэтажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, который в середине июля этого года лишился крыши в результате пожара. Люди пребывают в неведении относительно дальнейшей судьбы многоквартирного дома и заявляют об отсутствии каких-либо работ по ликвидации последствий недавнего ЧП.

Напомним, крупный пожар в доме №9 по ул. Борьбы в Тракторозаводском районе Волгограда произошел 18 июля. В многоквартирном доме полыхала кровля на площади более чем в 800 квадратов.

- Я житель 3-го этажа. У меня до сих пор отваливается потолок и сырое все. Мало того, что нас залили во время тушения пожара, так потом еще и ливень прошел. У меня стены, потолки - все сырое. Уже плесень появилась. Живем в постоянном страхе, что снова дождь пойдет, - рассказала информагентству жительница дома, инвалид III группы Татьяна Сидельникова.





По словам женщины, в день пожара ее квартира сильно пострадала - ее залило водой. Натяжные потолки, которые приняли на себя основной удар, не смогли удержать всю воду, которая лилась сверху. Она также текла по стенам на пол и мебель.

- У меня более-менее сохранилась одна из комнат, где я сейчас живу. Там потолок еще не обвалился, а в других комнатах все плохо - все обрушилось до деревянных перекрытий, - говорит собеседница агентства. - Дело в том, что прошло уже 19 дней, как мы живем без крыши. Её нет и этим никто не занимается, а скоро отопительный сезон. Что нам делать? Такое впечатление, что про нас все забыли.

Татьяна сообщила, что в УК «ТЗР» им не дают никакой информации о том, что будет с их домом. Жители ходили в районную администрацию, но и там, с их слов, им также ничего не сообщили.

- Нам там сказали: «Ждите когда закончится следствие», - говорит жительница дома. - Это разве ответ? Хотя бы собрали всех жильцов и рассказали что к чему, что нам делать и на что надеяться.





В акте о происшествии, который был составлен в день ЧП, указано, что потолки в квартире волгоградки не пострадали. Однако сейчас видно, что это не так. Женщина была вынуждена нанять независимых экспертов, чтобы оценить реальный ущерб от произошедшего.

Жильцы рассказали, что в их доме в 2023 году завершился капитальный ремонт крыши и фасада. Четырехэтажный дом №9 по ул. Борьбы, согласно открытым данным, был построен в 1948 году. В здании стены кирпичные, а перекрытия деревянные. В доме 32 квартиры.

Администрация Волгограда на следующий день после пожара сообщила, что причиной возгорания, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электропроводки. Жильцам пообещали, что специалисты определят объем необходимых восстановительных работ и проведут их в максимально сжатые сроки. В первую очередь коммунальные службы и управляющая компания будут решать вопрос с ремонтом кровли, заверили тогда в администрации.

В УК «ТЗР» уточнить актуальную информацию о ликвидации последствий ЧП в многоквартирном доме №9 по ул. Борьбы не удалось - многоканальный телефон управляющей компании предлагал несколько вариантов соединений со специалистами, но нигде трубку так и не взяли.

В администрации Волгограда на запрос информагентства ответили, что в качестве одной из первоочередных временных мер на кровле пострадавшего дома уложен непромокаемый материал.

- Это позволит защитить помещения от дождей до начала восстановительных работ. Обследование кровли проведено, завершаются работы по оценке других конструкций здания. Результаты обследований лягут в основу технического задания восстановительных работ. Задачи как по обеспечению временных мер, так и по проведению дальнейших восстановительных работ поставлены управляющей компании, дополнительное финансирование для этого ей предоставлено, - сообщили V102.RU в городской администрации.

Здесь пояснили, что очистку в жилых помещениях потолков от осыпающихся элементов сотрудники управляющей компании провели в первые дни после происшествия.

- В том случае, если в каких-то квартирах необходимо проведение дополнительных работ, жителям следует обращаться к представителям управляющей компании, которые ежедневно работают на месте ЧП. В случае возникновения вопросов к работе УК, горожане могут обратиться в администрацию Тракторозаводского района, - проинформировали в мэрии.

Фото: V102.RU / жителей дома

