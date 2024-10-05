



В Волгограде жители двух подъездов многоквартирного дома №9 по улице Борьбы в Тракторозаводском районе пожаловались на управляющую компанию, которая не спешит восстанавливать кровлю после крупного пожара. Как сообщает V102.RU, с момента крупного инцидента прошло уже почти три месяца, однако восстановительные работы со стороны УК так и не были начаты.

Как ранее сообщалось, 18 июля этого года в жилом доме загорелась крыша на площади более 800 квадратов. Жители дома были экстренно эвакуированы вместе со своими домашними питомцами. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

– Поврежденная пожаром кровля дома сделала жителей беззащитными перед непогодой в преддверии осенне-зимних холодов. Нежелание осуществлять ремонтные кровельные работы со стороны ООО «ТЗР», осуществляющей управление данным многоквартирным домом, обосновалось отсутствием соответствующего разрешения ГУ МЧС России по Волгоградской области с учетом причин пожара, – рассказал ИА «Высота 102» главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Волгоградской области Юрий Корзеев.

В первые часы пожара районной администрацией был также создан оперштаб, а для оказания помощи спасателям муниципальное предприятие направило автоцистерны с водой. В ближайшую школу №3 завезли кровати для размещения в случае необходимости жителей пострадавшего дома. Пострадавшим предложили переехать в помещения маневренного фонда, но они предпочли разместиться у родных или на дачах в надежде на быстрый ремонт со стороны управляющей компании.

– В результате осуществленной волгоградским уполномоченным совместно с региональным управлением МЧС проверки выяснилось, что 28 июля, через несколько дней после произошедшего возгорания, все необходимые процессуальные действия были осуществлены с оформлением соответствующего заключения. Правовые препятствия для организации ремонта крыши жилого строения управляющей компанией отсутствовали, – отметил Юрий Корзеев.

В настоящее время омбудсменом совместно с административными и надзорными органами власти предпринимаются все меры по обеспечению безопасных условий проживания граждан.