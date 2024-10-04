



4 октября Андрей Бочаров подписал своё первое постановление после вступления в свой третий срок в должности губернатора. Как сообщает ИА «Высота 102», завизированный главой региона документ окончательно завершил избирательную процедуру.

- В соответствии со статьей 23 Устава Волгоградской области, на основании постановления Избирательной комиссии Волгоградской области от 11 сентября 2024 г. № 87/613-7 «Об определении результатов выборов Губернатора Волгоградской области 08 сентября 2024 г.», вступаю с 04 октября 2024 г. в должность Губернатора Волгоградской области, — говорится в документе №1.

Отметим, как ранее сообщала редакция, 4 октября в Волгограде состоялась инаугурация Героя России Андрея Бочарова. Мероприятие состоялось в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Фото из архива ИА «Высота 102»