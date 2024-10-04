Расследования

А принимали-то как? Под Волгоградом подрядчик смастерил для школы полукрышу

Расследования 04.10.2024 16:55
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04.10.2024 16:55


В Клетском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении директора фирмы, проводившей ремонт кровли местной школы. Как сообщает V102.RU, технологические нарушения удалось выявить лишь после окончания работ. 

Установлено, что из районного бюджета на строительство кровли было выделено 1,6 миллиона рублей. Согласно актам, подрядчик выполнил работы в полном объеме. Однако после прокурорской проверки вскрылся ряд нарушений. Так, например, на крыше не оказалось части материалов, а именно обрешетки из досок толщиной до 30 мм, гидроизоляционный пленки, снегозадержателя. 

Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. 

- В настоящее время фигурант уголовного дела признал вину и полностью возместил причиненный бюджету ущерб. Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой на контроль, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по региону. 

Фото: архив V102.RU

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