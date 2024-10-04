Расследования

Волгоградка отсудила у банка 30 тысяч за назойливый спам

Расследования 04.10.2024 15:26
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04.10.2024 15:26


Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал с АО «Почта Банк» 30 тысяч рублей в пользу местной жительницы, которая пожаловалась на назойливые спам-сообщения.

Установлено, что с апреля по июль 2023 года на ее номер мобильного телефона поступали смс-сообщения с буквенным сообщением «POCHTABANK». Информация смс содержала рекламу, однако девушка не давала согласия на обработку своих персональных данных и согласия на получение рекламы. 

Волгоградское УФАС России рассмотрела обращения волгоградки, после чего признало нарушения Закона о рекламе банком. Материалы дела были переданы в суд для возбуждения административного правонарушения. 

- По итогам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции с АО «Почта Банк» в пользу заявительницы взысканы: компенсация морального вреда за вмешательство в частную жизнь в размере 20 000 рублей и штраф - 10 000 рублей, - уточнили в пресс-службе районного суда. 

Решение вступило в законную силу.

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