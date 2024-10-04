В Дубовке суд обязал администрацию отремонтировать городской водопровод

В Волгоградской области суд обязал администрацию Дубовки заняться решением коммунальных проблем. Как сообщает ИА «Высота 102», по иску прокуратуры муниципалитет должен будет привести в порядок городской водопровод.

- На территории Дубовки имеются две водопроводные сети протяженностью более 25 км с общим центральным водозабором, которые введены в эксплуатацию в 1978 и 2002 годах соответственно. Износ сетей составляет 70%, в связи с чем необходим их капитальный ремонт из-за значительного числа коммунальных аварий на данном водопроводе, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав произвести капитальный ремонт коммуникаций. В настоящее время решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, ранее редакция уже рассказывала о бедах дубовчан. Из-за постоянных поломок на сетях водоснабжения в городе с 15-тысячным населением посреди лета многие горожане остались без питьевой воды.