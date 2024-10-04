



В Николаевском районе Волгоградской области правоохранительные органы разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя. Как сообщает ИА «Высота 102», неизвестный сбил пожилую женщину, пытавшуюся перейти проезжую часть федеральной трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», и поспешил ретироваться с места аварии.

- В 21:40 на 596 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» неустановленный водитель совершил наезд на 61-летнюю пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пенсионерке потребовалась помощь специалистов. Женщина была госпитализирована медиками в ближайшее медицинское учреждение.

Отметим, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель объявлен в розыск.

Фото из архива ИА «Высота 102»