Происшествия

Под Волгоградом разыскивают водителя, сбившего на федеральной трассе пенсионерку

Происшествия 04.10.2024 09:51
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04.10.2024 09:51


В Николаевском районе Волгоградской области правоохранительные органы разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя. Как сообщает ИА «Высота 102», неизвестный сбил пожилую женщину, пытавшуюся перейти проезжую часть федеральной трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», и поспешил ретироваться с места аварии.

- В 21:40 на 596 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» неустановленный водитель совершил наезд на 61-летнюю пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пенсионерке потребовалась помощь специалистов. Женщина была госпитализирована медиками в ближайшее медицинское учреждение.

Отметим, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель объявлен в розыск.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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