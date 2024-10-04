В храм Иоанна Воина доставили старинную икону Божией Матери





В кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского состоялось торжественное перенесение старинной Феодоровской иконы Божией Матери в храм святого мученика Иоанна Воина в поселке Сады Придонья. Знаменательное событие встретили богослужением сотни верующих в центральном соборе Волгограда, а после крестным ходом прихожане церкви в Садах Придонья, передает V102.RU.

Старинный список Феодоровской иконы Божией Матери, датируемый XVIII веком, был принесен в дар митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой. Перед тем, как занять достойное место в храме святого мученика Иоанна Воина в поселке Сады Придонья, святой образ прошел реставрацию в мастерских государственной Третьяковской галереи. По индивидуальному заказу компании «Сады Придонья» для иконы на церковном заводе в Софрино был специально изготовлен большой киот с позолоченными элементами.





В честь передачи старинной иконы в соборе Александра Невского ранним утром состоялась божественная литургия, после чего икону переместили на вертолетную площадку для совершения крестного лета над городом-героем. Далее реликвия отправилась в поселок Сады Придонья, где ее прибытия ждали священнослужители, церковный хор, почетные гости, сотрудники компании и прихожане.

– Это большая честь и ответственность для нас, что сегодня эта икона прибыла в храм Иоанна Воина. Мы очень надеемся, что Богородица сбережет нашу родную землю от всяческих невзгод. В свою очередь мы должны сохранить веру и постараться, чтобы здесь был мир и покой, чтобы люди жили счастливо, – сказал президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин.





После торжественного шествия в храме святого мученика собралось большое количество прихожан для проведения Владыкой Феодором молебна. Перед богослужением Феодоровская икона Божией Матери была помещена в новый киот. Перенос такой редкой и значимой святыни для православных волгоградцев стал символическим и духовным событием, объединяющим два храма.

Отметим, что этот список Феодоровской Пресвятой Богородицы является единственным в Волгоградской области. По благословению митрополита Феодора святыня будет находиться в соборе Александра Невского в дни празднования Феодоровской иконы.





– Принесение любой святыни в храм, тем более, если она древняя и намоленная, является особым символом для русского народа. Такое событие – проводник благодати Божьей. Мы верим, что Матерь Божья через свою икону будет подавать людям к ней прибегающим свои богатые милости – исцеление болезни, помощи в житейских делах и многом другом. Я надеюсь, что мы ежегодно будем совершать крестный ход, который привлечет большее количество людей. Раз Матерь Божья это место возлюбила, то значит, она будет как-то в этом месте и действовать, а как, мы уже посмотрим, – отметил Владыка Феодор.

По окончании службы все присутствующие смогли поклониться и прикоснуться к иконе. Традиционно у лика Богоматери просят о покровительстве и заступничестве, а женщины вымаливают семейного и материнского счастья. Известно, что перед ней в 1613 году в Костромском Ипатьевском монастыре был благословлен на престол первый из династии Романовых – 16-летний Михаил.

Фото: предоставлены пресс-службой «Садов Придонья»