Общество

Гибель сотен тысяч мальков на ерике в Волго-Ахтубинской пойме сняли на видео

Общество 04.10.2024 17:22
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04.10.2024 17:22


Жители хутора Щучий Среденахтубинского района Волгоградской области бьют тревогу из-за гибели сотен тысяч мальков, оказавшихся, по их словам, в ловушке на ерике Морозовка. Волгоградцы убеждены, что подросшая рыба не успела покинуть водоем и поэтому сейчас задыхается в оставшихся лужах. Видеокадрами, сделанными в Волго-Ахтубинской пойме, с редакцией ИА «Высота 102» поделился Николай Любишкин. 

Своим мнением об увиденном с журналистами поделились специалисты Облкомприроды. 


По словам Николая, его брат стал свидетелем гибели молодняка накануне. Отдыхая с семьей, мужчина случайно набрел на «братское кладбище».  

– Брат увидел страшную картину - несметное количество мальков кучей лежало и гибло в оставшихся от водоема лужах, – рассказал Николай. 

Мужчина строит предположение, что гибель рыбы спровоцирована человеком. 

– Рыба отметала икру, плотины закрыли в мае – малек вырос, а вода ушла, – убежден волгоградец. – Среди гибнущих мальков очень много сазана, сенца, окуня, красноперки, плотвы.

Своими силами братья развернули спецоперацию по спасению рыбы. Зачерпывая мальков в ведра, мужчины переносили их в Волгу. Но, признают они, их усилия – лишь капля в море. 

По-хорошему, необходимо для таких случаев создать зимовальные ямы в местных водоемах, чтобы мальки успевали окрепнуть и после наступления нового сезона спокойно выходить из ериков, – убежден Николай. 

ИА «Высота 102» попросило специалистов Облкомприроды прокомментировать видео волгоградцев, а также их предположение о том, что мальки могли погибнуть из-за непродуманных действий человека. Как выяснилось, чиновники убеждены, что сотни тысяч молодых особей стали жертвами естественного отбора. 

– Ерики - это проводящие водные объекты, которые меняют свое состояние в зависимости от времени года и погодных условий. Им свойственно заполняться водой в половодье и испытывать дефицит воды в межень. В первую очередь они предназначены для транзита воды в паводковый период, а не для ее аккумуляции в течение всего года. Именно поэтому при проведении работ по расчистке и экологической реабилитации ериков акцент делается на обеспечении проточности водного объекта, что не предусматривает создания зимовальных ям, – комментируют специалисты. – Формирование таких углублений в рельефе дна может снижать скорость транзита воды, а сами работы, кроме того, что требовали бы дополнительных затрат, оказались бы неэффективными: ямы на проточных объектах довольно быстро снова заполняются песком и илом, наносимыми во время транзита большого потока воды. 

Устраивать зимовальные ямы для мальков имеет смысл, по мнению специалистов, при реализации проектов по расчистке пойменных озер, в которых вода задерживается на более длительный период или остается круглогодично. В частности, формирование таких углублений для зимовки рыб было предусмотрено при реабилитации озер Запорное, Варежка, Жестково, Песчаное, Чубатое и др. 

Что касается запорных устройств, на которые грешат волгоградцы, то их задача, как уваряют в Облкомприроды, – задержать воду после завершения максимальных сбросов через ГЭС и позволить максимально напитать подземные горизонты, а при необходимости – регулировать подачу воды в водный объект. 

– Мальки рыб появляются после нереста, когда обратный отток воды в Волгу и Ахтубу уже завершен, поэтому открытие или закрытие в этот период запорных устройств на них не оказывает никакого влияния. Большая часть молодняка попадает в озера и запруды, но часть рыбы, застигнутая естественными меженными процессами, к сожалению, гибнет. Такие явления наблюдаются в пойме ежегодно в течение всего времени ее существования в условиях маловодья и не зависят от режима работы водопропускных сооружений.

Чтобы в будущем избежать, в том числе, и массовой гибели мальков, в регионе реализуют уникальный экологических проект по строительству целого комплекса сооружений для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы – канала, шлюзов-регуляторов, берегоукрепительных сооружений, насосной станции и гидроэлектростанции.

– Его реализация позволить добиться обводнения поймы независимо от режима работы ГЭС и уровня максимальных сбросов, поддерживать необходимый уровень воды в объектах в течение всего года, в т.ч. в меженный период. Инициатива губернатора Андрея Бочарова по возведению комплекса ГТС была поддержана на федеральном уровне, и уже до конца будут завершены процедуры по получению положительного заключения экспертизы проекта.  Его реализация планируется в рамках нового федерального проекта "Вода России" национального проекта «Экологическое благополучие», – добавили чиновники. 

Фото, видео: Николай Любишкин 

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