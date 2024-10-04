РПН предупредил волгоградцев о смертельном вирусе из Африки





Роспотребнадзор для предотвращения распространения опасного вируса из Африки ужесточил контроль на пунктах пропуска через государственную границу. Как сообщает V102.RU, причиной таких мер стала лихорадка Марбург, которая была зафиксирована в восточноафриканской стране Руанде.

Лихорадка была зарегистрирована в городе Кигали у работников здравоохранения из двух медицинских организаций, которые проходят лечение в больницах. Контактировавшие с заболевшими медики сейчас находятся под наблюдением для предотвращения распространения вируса.

По данным специалистов, лихорадка является острым зоонозным вирусным заболеванием, протекающим в сложной форме и с высоким риском летального исхода. Она поражает печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Разносчиками вируса считаются летучие мыши.

На данный момент специального противовирусного лечения или вакцины в мире еще не создано.

- Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков, - заявили в ведомстве.