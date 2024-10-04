Общество

Волгоградская облдума закупает 300 наручных часов за 1,1 млн

Общество 04.10.2024 08:10
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04.10.2024 08:10


Аппарат Волгоградской областной думы объявил новую закупку сувениров и товаров для награждения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на этот раз в партию сувенирной продукции вошли 300 наручных часов. 
В частности, для нужд регпарламента понадобились 100 мужских сувенирных часов, 100 женских  и еще столько же мужских наручных часов для награждения. Согласно техзаданию, все часы должны быть оснащены  электронно-механически-кварцевым механизмом, иметь ремешки из натуральной кожи и упакованы в футляры. 
Товар должен отличаться по цвету корпуса и циферблата. Например, для женских ручных часов предусмотрен золотистый цвет циферблата, а для мужских сувенирных – черный.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что Волгоградская областная дума объявила несколько закупок на приобретение сувенирной и издательской продукции для нужд регпарламента. На 4,5 миллиона рублей планируется приобрести партию ежедневников, планингов, календарей, канцелярских ручек, пакетов, кондитерских наборов и зонтов. 

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