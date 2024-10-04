Инаугурация Андрея Бочарова: смотрим, кто приехал разделить торжество момента

В Волгограде в 12.00 4 октября начнется торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», инаугурация пройдет в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».





За час до начала мероприятия на улицу Чуйкова в центре Волгограда стали съезжаться представители региональной и федеральной прессы. Спустя некоторое время к музею стали подъезжать и иномарки с приглашенными на мероприятие волгоградцами. Как это обычно и бывает, среди таковых – многочисленные депутаты, главы муниципальных образований Волгоградской области, представители силовых ведомств.

Первых гостей у входа в музей встречал и фотокорреспондент «Высоты 102» Павел Мирошкин.





Отметим, что торжественное событие, как можно судить по опыту прошлых лет, занимает не более получаса по времени. Тем не менее, очевидно, что приглашенные не один день готовились к нему. Дамы предстали перед публикой в элегантных платьях и на каблуках, а мужчины, судя по всему, сняли с вешалок лучшие костюмы.





Все, кто сегодня приглашен на инаугурацию Андрея Бочарова, определенно рады увидеться в разгар рабочего дня и с удовольствием заключают друг друга в объятия. Определенно, каждый из гостей пребывает в приподнятом расположении духа.









Напомним, что поддержку Андрею Бочарову оказали 79,68% процента избирателей или почти 900 тыс. человек. Жители проявили высокую активность: явка превзошла предыдущие показатели в аналогичных кампаниях и составила 1 094 698 чел. (61,73%).









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»