



В Волгограде 22-летняя владелица автомобиля Chery на 1,5 года лишена прав за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда, девушка пренебрегла правилами и решила в День России выпить перед тем, как сесть за руль.

Установлено, что 12 июня волгоградка была остановлена сотрудниками ГИБДД с признаками алкогольного опьянения. Ей предложили пройти освидетельствование, но она отказалась, указав в графе объяснений протокола «потому что уверена в себе». В суде автоледи все-таки признала свою вину в полном объеме и подтвердила все обстоятельства произошедшего.

Помимо лишения прав ей предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.