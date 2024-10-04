Онлайн-трансляцию инаугурации Андрея Бочарова можно увидеть в VK





Инаугурацию Андрея Бочарова в режиме онлайн покажут в популярной социальной сети «ВКонтакте». Как сообщает ИА «Высота 102», трансляция пройдет в сообществе администрации региона. Присоединиться к просмотру сможет любой желающий.

До начала вступления в должность главы Волгоградской области остается менее двух часов. Начало церемонии, которая пройдет в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», запланировано на 12.00.

Чтобы посмотреть за происходящим онлайн, нужно перейти по ссылке нажать на просмотр.

Напомним, что инаугурацию также будет транслировать волгоградский телеканал.