Общество

В Волгоградской области обезопасили ЛЭП для перелетных птиц

Общество 04.10.2024 16:58
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04.10.2024 16:58

Более 180 устройств для защиты птиц от воздействия тока на опорах линий электропередачи, проходящих по территории природных парков «Эльтонский» и «Щербаковский», установили специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго».

В период осенней миграции многочисленные стаи перелетных птиц останавливаются здесь на отдых и кормежку. Природный парк «Эльтонский», расположенный в Палласовском районе, является ключевой орнитологической территорией международного значения. Здесь обитают более двухсот видов птиц, многие из которых занесены в Красную книгу как редкие или исчезающие. Серые журавли, белолобые гуси, чирки и кряквы собираются в стаи в устьях рек Приэльтонья и отправляются к месту зимовки.

В природном парке «Щербаковский» обитают такие краснокнижные птицы, как королевский орел, сокол, дрофа, орлан-белохвост. Часто пернатые селятся вдоль Волги, чтобы питаться рыбой. В 500 метрах от берега реки проходят трассы воздушных линий электропередачи. С установкой ПЗУ они стали безопасны для птиц, решивших сделать «привал» на проводах во время добычи пропитания. Кроме того, пернатые не смогут теперь стать виновниками отключений в сети, случайно задев линию электропередачи, обеспечивающую электроэнергией расположенные поблизости населенные пункты.

Энергетики регулярно проводят обследования ЛЭП, выявляя в ареале обитания птиц места, требующие дополнительной защиты. Всего в 2024 году было установлено 340 птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи, проходящих по территории природных парков региона.

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