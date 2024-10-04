



На улице Пархоменко завершаются работы по изоляции нового участка теплосети. На первом этапе из теплового канала вывели 320 метров трубопровода. Свой срок он отслужил – трубам было больше полувека. А чтобы новые эксплуатировались как можно дольше, тепловую сеть смонтировали по поверхности: трубы уложили на новые бетонные опоры, прогрунтовали, переврезали в общую систему, после чего провели гидравлические испытания, которые показали полную готовность системы к работе.

Сейчас рабочие подрядной организации «Концессий» монтируют на участке сети так называемую «скорлупу» - полуцилиндрические элементы из пенополиуретана. Этот материал экологически безвреден и долговечен. Затем трубы «оденут» в оцинкованный кожух. Также на участке реконструировали и расширили две тепловые камеры для большего удобства при обслуживании оборудования.





- Решение о выносе трубопровода из теплового канала на поверхность на улице Пархоменко обусловлено близостью железнодорожного полотна, - сообщили в «Концессиях теплоснабжения». - Трубы в земле рядом с железной дорогой особенно страдают от электрохимической коррозии из-за такого явления, как блуждающие токи.





Новый участок теплосети будет выглядеть эстетично и надежно защищен от воздействия окружающей среды. Но главное, потери тепла при транспортировке горячей воды будут снижены за счет минимальной теплопроводности пенополиуретана. Кроме того, трубопровод на поверхности будет удобен в эксплуатации - в случае возникновения технологических нарушений не возникнет проблем с доступом к нужному участку. Кстати, только в этом году таким образом реконструировали уже около километра тепловых сетей.