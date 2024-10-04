В Волжском 76-летний пенсионер на ул. Металлургов насмерть сбил пешехода





Ночью 4 октября в Волжском произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», 76-летний пенсионер сбил 20-летнего пешехода.







- В 03:42 водитель, управляя автомашиной Nissan Almera, двигаясь по пр. Металлургов, со стороны ул. Логинова, вблизи строения № 10 совершил наезд на пешехода 2004 года рождения, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Прибывшие на место аварии медики помочь молодому человеку уже не смогли. От полученных травм он скончался на месте.

Отметим, все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются правоохранительными органами.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области