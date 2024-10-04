Общество

Очередной дрифтун на черном BMW оконфузился на пр. Жукова в Волгограде

Общество 04.10.2024 13:46
0
04.10.2024 13:46


В Дзержинском районе Волгограда водитель черного BMW оконфузился, решив покрасоваться эффектным дрифтом перед потоком машин на пр. Жукова. В конечном итоге дрифтер врезался в бордюр. Как сообщает V102.RU, инцидент, заснятый регистратором, выложили в Сеть волгоградские автолюбители. 



На кадрах отчетливо видно, как водитель иномарки выезжает на проспект с улицы Качинцев и начинает исполнять опасные маневры напротив военного госпиталя. Однако, в какой-то момент любитель поддать газа теряет контроль над ситуацией и врезается в бордюр. 

Отметим, что под видеороликом многие пользователи Сети оставили лишь негативные комментарии в адрес дрифтера. Очевидно, что герой ролика произвел впечатление на волгоградцев, однако совсем не то, на какое рассчитывал.  

Видео: Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.10.2024 12:35
Общество 04.10.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 12:06
Общество 04.10.2024 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 11:38
Общество 04.10.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 10:44
Общество 04.10.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 10:15
Общество 04.10.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 10:04
Общество 04.10.2024 10:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.10.2024 08:10
Общество 04.10.2024 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 07:30
Общество 04.10.2024 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 06:54
Общество 04.10.2024 06:54
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 06:32
Общество 04.10.2024 06:32
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2024 21:32
Общество 03.10.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2024 20:19
Общество 03.10.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2024 19:28
Общество 03.10.2024 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2024 18:39
Общество 03.10.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2024 18:07
Общество 03.10.2024 18:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:47
В Волгоградской области завершается ремонт дороги, связывающей три райцентраСмотреть фотографии
14:17
Следователи на месте: в Волгограде теплоход врезался в буксир на ВолгеСмотреть фотографии
13:46
Очередной дрифтун на черном BMW оконфузился на пр. Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Волгоградке переломал ноги упавший на складе 300-килограммовый поддонСмотреть фотографии
13:23
Полиция Волгограда задержала уличного грабителяСмотреть фотографии
13:07
О чем заявил волгоградцам Андрей Бочаров после инаугурации: тезисыСмотреть фотографии
12:35
Эстетично и практично: в центре Волгограда вывели из-под земли почти километр трубопроводаСмотреть фотографии
12:23
Уверенная в себе волгоградка попалась на нетрезвом вождении в День РоссииСмотреть фотографии
12:21
Герой России Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде прошла инаугурация Героя России Андрея БочароваСмотреть фотографии
11:38
Инаугурация Андрея Бочарова: смотрим, кто приехал разделить торжество моментаСмотреть фотографии
11:26
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев: «Хотелось порадовать болельщиков на новой Динамо Арене»Смотреть фотографии
10:44
РПН предупредил волгоградцев о смертельном вирусе из АфрикиСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом вспылившая именинница зарезала ножом своего ухажёраСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде бизнесмен задолжал уволенным работникам более 300 тысячСмотреть фотографии
10:15
Онлайн-трансляцию инаугурации Андрея Бочарова можно увидеть в VKСмотреть фотографии
10:04
В храм Иоанна Воина доставили старинную икону Божией МатериСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом разыскивают водителя, сбившего на федеральной трассе пенсионеркуСмотреть фотографии
09:11
В Волжском 76-летний пенсионер на ул. Металлургов насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:50
В Волгоградской области 13-летняя школьница «обновила» приложение на 156 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:10
Волгоградская облдума закупает 300 наручных часов за 1,1 млнСмотреть фотографии
07:30
В Волгоградской области синоптики пообещали теплые и солнечные выходныеСмотреть фотографии
06:54
Лето красное пропели? Под Волгоградом село Перегрузное с 10 октября останется без питьевой водыСмотреть фотографии
06:32
Превышение порога заболеваемости ОРВИ в Волгограде сохраняется на уровне 20%Смотреть фотографии
21:32
Под Волгоградом отработали сценарий попадания БПЛА в четырехэтажкуСмотреть фотографии
21:19
В Волгоградской области подорожали сладкие презенты учителямСмотреть фотографии
21:01
«Динамо-Синара» уступило «Астраханочке» в первом матче на новой аренеСмотреть фотографии
20:36
В Волгограде хакер навешал кредитов на участника СВОСмотреть фотографии
20:19
Открытие «Динамо Арены» в Волгограде: видеосюжет ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:28
Останки красноармейца обнаружили на стройке возле храма Иоанна КронштадтскогоСмотреть фотографии
 