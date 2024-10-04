Очередной дрифтун на черном BMW оконфузился на пр. Жукова в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда водитель черного BMW оконфузился, решив покрасоваться эффектным дрифтом перед потоком машин на пр. Жукова. В конечном итоге дрифтер врезался в бордюр. Как сообщает V102.RU, инцидент, заснятый регистратором, выложили в Сеть волгоградские автолюбители.





На кадрах отчетливо видно, как водитель иномарки выезжает на проспект с улицы Качинцев и начинает исполнять опасные маневры напротив военного госпиталя. Однако, в какой-то момент любитель поддать газа теряет контроль над ситуацией и врезается в бордюр.

Отметим, что под видеороликом многие пользователи Сети оставили лишь негативные комментарии в адрес дрифтера. Очевидно, что герой ролика произвел впечатление на волгоградцев, однако совсем не то, на какое рассчитывал.

Видео: Волгоград / t.me